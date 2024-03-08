به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری ظهر جمعه در حاشیه برپایی نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلا امام این شهر ضمن بیان اینکه جشن نیکوکاری همزمان با سالروز تأسیس کمیته امداد در ۳۰ پایگاه ثابت و سیار آماده دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی است، ابراز داشت: مردم می‌توانند با مراجعه به این پایگاه و کمک به هم استانی‌های نیازمند خود در این کار خیر سهیم شوند.

وی ضمن بیان اینکه میعادگاه نمازجمعه سراسر استان سمنان نیز آماده میزبانی از خیران و نیکوکاران است، افزود: ۱۸ و ۲۵ اسفند پایگاه‌های جشن نیکوکاری در محل برگزاری نماز جمعه برپا است.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان ضمن بیان اینکه ۱۶۰ مرکز نیکوکاری استان نیز برای این جشن آمادگی لازم را دارند، ابراز داشت: مردم استان سمنان می‌توانند برای اهدای کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود به این مراکز نیز مراجعه کنند.

ذوالفقاری ضمن بیان اینکه ۴۰۹ مدرسه استان نیز به عنوان پایگاه‌های جشن نیکوکاری منظور شدند، تصریح کرد: دانش آموزان از این طریق می‌توانند به هم مدرسه‌ای و همکلاسی نیازمند خود کمک کنند.

وی ضمن بیان اینکه کمک‌های جمع آوری شده سه روز بعد به دست نیازمندان خواهد رسید، گفت: شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۰۲۳*۸۸۷۷* در این کار خیر سهیم شوند.