به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال تهران در هفته نوزدهم لیگ بیست‌وسوم امروز جمعه ۱۸ اسفندماه از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه غدیر اهواز با قضاوت موعود بنیادی فر به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود آبی‌های پایتخت به پایان رسید.

گوستاوو بلانکو مهاجم آرژانتینی آبی‌های پایتخت پس از پیوستن به استقلال در هفته دهم لیگ بیست‌وسوم مقابل تراکتور موفق به گلزنی شد. این بازیکن پس از گذشت ۱۲۰ از اولین گل خود امروز مقابل استقلال خوزستان موفق گلزنی شد تا به انتقادهای روزهای اخیر نسبت به خود را پایان دهد.