به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ریگی پس از پیروزی چهار بر دو پرسپولیس مقابل فولاد در هفته نوزدهم لیگ برتر گفت: فکر می‌کنم کسانی که به ورزشگاه آمدند و کسانی که در خانه این مسابقه را دیدند، لذت بردند. یکی از بهترین بازی‌های فصل خود را انجام دادیم.

هوفبک پرسپولیس ادانه داد: دلیل اصلی صحبتم با شما رسانه‌ها به خاطر مردم سیستان و بلوچستان است که در شرایط سختی هستند.

او ادامه داد: باز هم هشدار بارندگی در آن منطقهداده‌اند. از تمام مسئولان کشور، از آقای رئیسی و نماینده‌های مجلس خواهش می‌کنم که پیگیر باشند. مردم سیستان و بلوچستان در شرایط عادی هم از خیلی چیزها محروم هستند. الان هم که این اتفاق برای‌شان افتاده است.

هافبک بی حاشیه سرخپوشان پایتخت ادامه داد: مردم سیستان و بلوچستان آدم‌های باشرف و با مرامی هستند. اگر به یک سیستانی خوبی کنید تا دنیا دنیاست، دنبال‌تان می‌آید که آن خوبی را جبران کند. خواهش می‌کنم به فکر این مردم باشید.