به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس‌جمهور اوکراین در نشست خبری مشترک با همتای ترکیه‌ای خود در استانبول با تکرار دیدگاه قدیمی‌اش مبنی بر اینکه یک طرح صلح باید توسط کشورهای دیگر بدون مشارکت مسکو تهیه شود، گفت: ما حاضر نیستیم نمایندگان روسیه را در چنین نشستی بینیم.

این موضع زلنسکی در حالی است که رجب طیب اردوغان گفت که آنکارا آماده میزبانی نشست صلح اوکراین با مشارکت روسیه است.

اردوغان همچنین یادآور شد که ابتکار ترکیه در دریای سیاه از بحران جهانی غذا جلوگیری کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین دیروز جمعه برای دیدار با مقامات ترکیه و رایزنی درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به جنگ در کشورش وارد فرودگاه استانبول شد.

بر اساس این گزارش، روسیه ضمن مخالفت با طرح صلح اوکراین بارها اعلام کرده است که برای مذاکره آماده است، اما کی‌یف یک ممنوعیت قانونی برای آن وضع کرده است و غرب همچنان امتناع دائمی اوکراین از شرکت در گفتگو را نادیده می‌گیرد.

به گفته مقامات کرملین، در صورتی که وضعیت واقعی و حقایق جدید در نظر گرفته شود و همه خواسته‌های مسکو به خوبی درک شود، درگیری در اوکراین می‌تواند به سمت مسیری صلح‌آمیز برود.