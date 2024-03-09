به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک جهانی طی گزارشی اعلام کرد کمتر شدن نابرابری جنسیتی بین زنان و مردان میتواند به افزایش ۲۰ درصدی تولید ناخالص جهان منجر شود.
این نهاد بین المللی همچنین تاکید کرد: کاهش نابرابری جنسیتی این امکان را فراهم میکند تا رشد اقتصاد جهانی طی ۱۰ سال آینده دو برابر شود.
بانک جهانی تاکید کرده موضوع نابرابری جنسیتی در بسیاری از حوزهها از بهداشت و آموزش گرفته تا فضای اشتغال و تفاوت دستمزدها همچنان پابرجاست و زنان تنها از دو سوم حقوق مردان بهره مند هستند.
این بانک در گزارش خود آورده که روند اصلاحات برای از بین بردن نابرابری جنسیتی در جهان کند شده و دولتها باید روند حصول برابری جنسیتی در فضاهای کاری و قوانین خود را تسریع کنند.
اینترمیت گیل، کارشناس ارشد اقتصادی بانک جهانی، میگوید: زنان توانایی سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد جهانی را دارند. شکاف جنسیتی بین زنان و مردان در محیطهای کاری بسیار بیشتر از آن چیزی است که پیشتر ارزیابی میشد و هیچ کشوری حتی کشورهای ثروتمند فرصتهای برابر با مردان را برای زنان فراهم نکرده است.
نتایج ذکر شده در سایه تحقیق در ۱۹۰ کشور جهان به دست آمده است.
