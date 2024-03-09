اصغر ناظری رییس فدراسیون چوگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان صبح امروز ۱۹ اسفند در سالن فارسی آکادمی المپیک و به ریاست سید محمد شروین اسبقیان معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و در محل آکادمی ملی المپیک آغاز شد.

در این مجمع مهین فرهادی زاد به عنوان نماینده کمیته المپیک نیز حضور داشتند.

میثم پاریزی و اصغر ناظری دو کاندیدای تایید شده برای حضور در این مجمع بودند که میثم پاریزی پیش از آغاز مجمع از حضور در انتخابات انصراف داد.

تعداد اعضای مجمع ۳۱ نفر بود که در مجموع ۲۹ نفر در این مجمع حاضر بودند، در پایان اصغر ناظری با کسب ۲۶ رای به عنوان رییس فدراسیون چوگان برای چهار سال انتخاب شد.

پیشتر محمود رضا امیاری در تاریخ ۲ اسفند به عنوان سرپرست فدراسیون چوگان انتخاب شده بود.