۱۲۰ هزار تن کود در اختیار کشاورزان همدانی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی با بیان اینکه تأمین و توزیع این میزان کود، تحقق صددرصدی برنامه ابلاغی از سوی وزارت جهادکشاورزی را نشان میدهد، خاطرنشان کرد: برنامه ابلاغی توسط سازمان جهادکشاورزی طبق سطح زیرکشت و نوع محصول تولیدی هر شهرستان سهمیهبندی و برای توزیع به این شرکت ارسال میشود.
وی افزود: این شرکت نیز با کمک ۹۴ کارگزار و عامل فروشی که در تمامی نقاط استان دارد، کودهای مورد نیاز کشاورزان را در نزدیکترین فاصله ممکن در اختیارشان قرار میدهد.
الیاسی یادآور شد: از ۱۲۰ هزار تن برنامه ابلاغی کودهای پایه کشاورزی برای استان به تفکیک حدود ۹۴ هزار تن ازته، ۲۰ هزار تن فسفاته و ۶۰۰۰ تن پتاسه را شامل میشود که تمامی برنامه کودی محقق و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
وی در پایان امنیت غذایی مردم را در گرو تغذیه بهینه گیاهی دانست و مطرح کرد: با تغذیه بهموقع گیاه و افزایش بهرهوری امنیت غذایی کشور تأمین میشود که مجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به طور شبانهروزی در راستای تحقق این مهم در تلاش است.
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