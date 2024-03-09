به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر امروز شنبه در جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور بیان کرد: در روزگاری نه چندان دور ده‌ها دشمن با هزاران امکانات قصد تصرف سرزمین ما را کردند. به ظاهر کشور عراق اما در اصل بیش از ۵۰ کشور بودند آن هم در حالی که کشور ما تازه انقلاب شده و ارتش انسجام خود را از دست داده بود.

وی با اشاره به سقوط خرمشهر و محاصره آبادان در آن زمان گفت: دشمن تا دندان مسلح حضور خود را تثبیت کرد و در مقابل آن رزمندگانی کمتر تجهیز شده در مقابل آنها ایستادند اما آنها در برابر هر دشمن از جمله ۲۴ کشور مستقیم و ۳۴ کشور که غیر مستقیم حمایت می‌کردند، ایستادگی و مقاومت کردند و این آغاز سرزمین نور است و این را رزمندگان ثابت کرده‌اند.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: رزمندگان دفاع مقدس این الهام را از مکتب حسینی گرفتند که اگر امام حسین (ع) با ۷۲ نفر در مقابل آن لشکر عظیم توانست ایستادگی کند، ما هم می‌توانیم.

وی در خصوص چگونگی شکل گرفتن سرزمین نور گفت: رزمندگان برای رفتن به روی مین برای باز شدن معبر از همدیگر سبقت می‌گرفتند، رزمندگان کانال کمیل، آب به آنها نمی‌رسید؛ لذا صحنه‌های واقعی کربلا را به نمایش گذاشتند و وقتی ذره آب رسید، هیچکدام نخوردند تا دیگری بخورد، قصه کانال کمیل خودش برای رسیدن به سرزمین نور بود اینجا به برکت خون رزمندگان خاک مقدس و سرزمین نور شده است.

سردار رادان اظهار کرد: مردم از شهدا بخواهند تا در سرزمین نور حالتان را تغییر دهند، شهدایی که چیزی جز عزت مردم سرزمینشان نمی‌خواستند؛ شهدا چتر محبتشان پهن شده است فقط باید بخواهیم حالمان را تغییر دهند هیچ رهاوردی بالاتر از این نیست که ما قسم بدهیم خون شهدا را که به حال ما دعا کنند تا شاید احسن حال شویم، در سرزمین نور دل وقتی جا به جا شود، رهاوردی است که ما در اینجا کسب کرده‌ایم.