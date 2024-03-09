مهلت شرکت در نهمین جشنواره خاتم تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت شرکت در نهمین دوره جشنواره خاتم تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ تمدید شد. علاقمندان می‌توانند داستان‌های خود را در سه قالب داستانک داستان کوتاه و طرح رمان در سه بخش بزرگسال، کودک، نوجوان و دانش آموزی به پایگاه اینترنتی جشنواره خاتم ارسال نمایند.

فراخوان نهمین دوره جشنواره خاتم در محورهای بازنمایی و بازگویی و بازآفرینی شخصیت و شیوه‌ی زندگی پیامبر اکرم (ص)،نمایش تإثیر وجوه شخصیت پیامبر اکرم (ص) در زندگی نزدیکان، اصحاب و معاصران ایشان، آفرینش ابعاد و نحوه‌ی آشنایی و الفت با زندگی پیامبر در نظرگاه اشخاص و افراد دیگر در طول تاریخ تا دوران معاصر و امروز منتشر شده است.

این دوره از جشنواره خاتم در بخش‌های داستان کوتاه در حداکثر پنج هزار کلمه در دو حوزه بزرگسال و کودک و نوجوان، داستان کوتاهِ کوتاه (داستانک، داستان کوچک، داستانِ مینیمال) در حداکثر صد کلمه، ارسال طرح رمان و شرکت در کارگاه نوشتن رمان زیر نظر اساتید مطرح کشور، پس از بررسی و گزینش طرح‌های ارسالی برگزار می‌شود.

تألیف و ارسال آثار برای همه گروه‌های سنی، پیروان همه ادیان و مذاهب و به زبان‌های مختلف در نهمین دوره جشنواره خاتم امکان پذیر است و علاقه مندان می‌توانند از طریق پست و یا از پایگاه اینترنتی جشنواره در فرمت های doc.docx. وpdf به همراه نشانی دقیق پستی و الکترونیک، شماره تلفن ثابت و همراه و شرح حال کوتاهی از نویسنده را ارسال کنند.

آثاری به مسابقه راه می‌یابند که قبلاً منتشر نشده، و یا در سایر مسابقات ارائه نشده باشند. همچنین آثار ارسالی برگردانده نمی‌شود و در صورت دریافت جایه توسط دبیرخانه جشنواره منتشر می‌شوند.

نهمین دوره جشنواره خاتم تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد و اختتامیه این رویداد در خرداد ۱۴۰۳ برگزار می‌شود. در این دوره از جشنواره برای نفر اول ۲۰۰ میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار، نفر دوم ۱۴۰ میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار، نفر سوم ۹۰ میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار، برگزیده چهارم تا ششم ۱۰ میلیون ریال به همراه لوح تقدیر، برای پنج اثر برتر در بخش داستان کوتاهِ کوتاه (داستانک، داستان کوچک، داستان مینیمال): هر یک ۱۰ میلیون ریال، جایزه بخش ویژه: شرکت رایگان در کارگاه رمان نویسی، خرید و انتشار آثار برگزیده در نظر گرفته شده است.