سارقان به عنف خودرو در ارومیه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق شکری روز شنبه در این خصوص اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های متعدد به عنف خودرو در شهرستان ارومیه رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های همه جانبه و پایش دوربین‌های مدار بسته، متهمان که در پوشش مسافر با ورود به خودرو اقدام به جرح رانندگان و سرقت خودرو می‌کردند، شناسایی و در حین سرقت یک خودرو در شهرستان ارومیه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به دستگیری چهار نفر در این پرونده ادامه داد: متهمان در بازجویی‌ها به چهار فقره انواع سرقت به عنف خودرو اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ شکری اظهار کرد: شهروندان هشدارهای پلیس را در خصوص پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.