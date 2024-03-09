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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸

رییس پلیس آگاهی آذربایجان غربی:

سارقان به عنف خودرو در ارومیه دستگیر شدند

سارقان به عنف خودرو در ارومیه دستگیر شدند

ارومیه- رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: چهار نفر سارق به عنف که اقدام به سرقت خودرو شهروندان می کردند، توسط ماموران پلیس دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق شکری روز شنبه در این خصوص اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های متعدد به عنف خودرو در شهرستان ارومیه رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های همه جانبه و پایش دوربین‌های مدار بسته، متهمان که در پوشش مسافر با ورود به خودرو اقدام به جرح رانندگان و سرقت خودرو می‌کردند، شناسایی و در حین سرقت یک خودرو در شهرستان ارومیه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به دستگیری چهار نفر در این پرونده ادامه داد: متهمان در بازجویی‌ها به چهار فقره انواع سرقت به عنف خودرو اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ شکری اظهار کرد: شهروندان هشدارهای پلیس را در خصوص پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6050411

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