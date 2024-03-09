بیش از ۲۱۵ هزار تن ذرت از مزارع داراب برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله فتحی از تولید ۲۱۵ هزار و ۵۰۰ تن ذرت از سطح ۹۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان تولید محصول شامل ۴۰ هزار تن ذرت دانهای از سطح حدود پنج هزار و ۸۹۹ هکتار و ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ تن ذرت علوفهای از سطح سه هزار و ۳۳۱ هکتار است.
به گفته وی؛ عمده ارقام ذرت تولید شده در شهرستان داراب ارقام مای، سینجنتا، سیمون، وال بوم، ۷۰۴و ۷۰۳ است.
این مقام مسؤول اضافه کرد: میانگین تولید ذرت دانهای در شهرستان داراب هفت تن در هکتار و ذرت علوفهای ۴۵ تن در هکتار است.
فتحی بر اهمیت کشت ذرت علوفهای بهعنوان منبع تأمین علوفه و خوراک دام و کشت ذرت دانهای بهعنوان ماده اولیه در صنایع غذایی از جمله کارخانههای روغن کشی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه ذرت علوفهای و دانهای از محصولات مهم برای افزایش تولیدات زراعی در شهرستان داراب است، خاطرنشان کرد: مزارع ذرت با بکارگیری ۱۳۰ دستگاه کمباین مجهز به برداشت ذرت و هفت دستگاه چاپر بهصورت مکانیزه برداشت شد.
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