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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۷

مدیر جهاد کشاورزی داراب:

بیش از ۲۱۵ هزار تن ذرت از مزارع داراب برداشت شد

بیش از ۲۱۵ هزار تن ذرت از مزارع داراب برداشت شد

داراب-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب از تولید ۲۱۵ هزار و ۵۰۰ تن ذرت از سطح ۹۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله فتحی از تولید ۲۱۵ هزار و ۵۰۰ تن ذرت از سطح ۹۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان تولید محصول شامل ۴۰ هزار تن ذرت دانه‌ای از سطح حدود پنج هزار و ۸۹۹ هکتار و ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ تن ذرت علوفه‌ای از سطح سه هزار و ۳۳۱ هکتار است.

به گفته وی؛ عمده ارقام ذرت تولید شده در شهرستان داراب ارقام مای، سینجنتا، سیمون، وال بوم، ۷۰۴و ۷۰۳ است.

این مقام مسؤول اضافه کرد: میانگین تولید ذرت دانه‌ای در شهرستان داراب هفت تن در هکتار و ذرت علوفه‌ای ۴۵ تن در هکتار است.

فتحی بر اهمیت کشت ذرت علوفه‌ای به‌عنوان منبع تأمین علوفه و خوراک دام و کشت ذرت دانه‌ای به‌عنوان ماده اولیه در صنایع غذایی از جمله کارخانه‌های روغن کشی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ذرت علوفه‌ای و دانه‌ای از محصولات مهم برای افزایش تولیدات زراعی در شهرستان داراب است، خاطرنشان کرد: مزارع ذرت با بکارگیری ۱۳۰ دستگاه کمباین مجهز به برداشت ذرت و هفت دستگاه چاپر به‌صورت مکانیزه برداشت شد.

کد مطلب 6050419

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