به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر سایری ظهر شنبه در بازدید از پرورش ماهی سردابی روستای شیرآباد خان ببین اظهار کرد: طبق دستور رئیس جمهور طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور در حال اجرا است که برای اجرای این طرح سالانه باید ۲۵۰ میلیون درخت در کشور کشت شود.

وی با اشاره به اینکه باید فرهنگ منابع طبیعی به فرهنگ معارف اسلامی تبدیل شوند، افزود: هر جا که مردم وارد میدان شدند شاهد اتفاق‌های خوبی هستیم.

مسؤول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: همان گونه که مردم در اتفاق‌های سرنوشت ساز کشور چون انتخابات وارد میدان می‌شوند و کارهای بزرگی انجام می‌دهند باید در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی هم ورود کنند و نقش آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم در امور اراضی استان هیچ تغییر کاربری صورت گیرد، یادآور شد: تغییر کاربری زمانی اتفاق خواهد افتاد که اقدامی که می‌خواهد انجام شود در راستای کشاورزی و دیگر حوزه‌های مرتبط باشد.

سایری اظهار کرد: گردشگری کشاورزی باعث رونق و توسعه اقتصاد می‌شود که در این عرصه ورود خواهیم کرد و از آن حمایت می‌کنیم.

وی افزود: امنیت غذایی مردم یکی از مهمترین موضوعات سازمان جهاد کشاورزی محسوب می‌شود و باید در اقتدار غذایی مستقل باشیم.