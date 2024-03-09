به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل زارعی کوشا در دیدار با رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی به بیان اینکه اخلاق رکن اصلی ورزش‌های پهلوانی است، اظهار کرد: استان کردستان از لحاظ این ورزش ملی از استعدادهای درخشانی برخوردار است.

وی با اشاره به جایگاه ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای در لابه‌لای دیگر برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف همانند همایش پیاده روی، افزود: این ورزش در استان همیشه اجراشده و مزین دیگر برنامه‌ها است.

استاندار کردستان با اشاره به تأثیر ورزش زورخانه‌ای بر ابعاد مختلف جسمانی و روانی جوانان گفت: این ورزش با توجه به قابلیت‌هایی که همه ابعاد وجودی انسان را در برمی‌گیرد، جسم و روح را تقویت، کمک به دیگران، جوانمردی، غیرت و نوع‌دوستی را نیز در جامعه نهادینه می‌کند و ادب به مافوق است.

زارعی کوشا تصریح کرد: مفتخریم ورزش زورخانه‌ای کردستان حرفی برای گفتن در کشور دارد و جوانان توانمندی در این رشته فعالیت می‌کنند که نشان از ظرفیت بزرگ کردستان در این رشته ورزشی است.

وی با تاکید بر اینکه ورزش‌های باستانی نماد هویت ملی و نیازمند ترویج است، برای کمک به توسعه زیرساخت‌های این ورزش در استان قول مساعد داد و گفت: کردستان می‌تواند یکی از قطب‌های این ورزش ملی در کشور باشد و ما هم جهت ارتقای آن حمایت می‌کنیم و امیدوارم جوانان کردستانی همانند گذشته در این ورزش سرآمد و افتخار آفرین باشند.