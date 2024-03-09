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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۲

مسوول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمدعنوان کرد؛

شرکت۲۰۰۰دانشجوی دانشگاههای کهگیلویه و بویراحمد در اردوهای راهیان

شرکت۲۰۰۰دانشجوی دانشگاههای کهگیلویه و بویراحمد در اردوهای راهیان

یاسوج- مسوول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو هزار دانشجوی دانشگاه های استان در قالب اردوهای چهار روزه راهیان نور از مناطق جنگی دوران دفاع مقدس بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعادت صالحی نیا ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در سال جاری، همچنین اردوی زیارتی شهید طیب برای الگوسازی و تبیین سلوک، منش و رفتار شهید طیب در راستای گرامیداشت کنگره شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه شش هزار و ۹۰۰ دانشجوی استان نیز برای شرکت در اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت نام نویسی کرده اند، گفت: همچنین در سال جاری، سه هزار و ۴۰۰ دانشجوی در اردوهای راهیان پیشرفت و آبادانی ثبت نام کردند و ۵۰۰ دانشجو در استان به اردوهای راویان پیشرفت اعزام شدند.

کد مطلب 6050531

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