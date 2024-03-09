شرکت۲۰۰۰دانشجوی دانشگاههای کهگیلویه و بویراحمد در اردوهای راهیان

به گزارش خبرنگار مهر، سعادت صالحی نیا ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در سال جاری، همچنین اردوی زیارتی شهید طیب برای الگوسازی و تبیین سلوک، منش و رفتار شهید طیب در راستای گرامیداشت کنگره شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه شش هزار و ۹۰۰ دانشجوی استان نیز برای شرکت در اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت نام نویسی کرده اند، گفت: همچنین در سال جاری، سه هزار و ۴۰۰ دانشجوی در اردوهای راهیان پیشرفت و آبادانی ثبت نام کردند و ۵۰۰ دانشجو در استان به اردوهای راویان پیشرفت اعزام شدند.