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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۰

رییس انجمن خوشنویسان کهگیلویه و بویراحمد:

نمایشگاه خوشنویسی پرتو حسن در یاسوج برپا شد

نمایشگاه خوشنویسی پرتو حسن در یاسوج برپا شد

یاسوج- رییس انجمن خوشنویسان کهگیلویه و بویراحمد گفت: نمایشگاه خوشنویسی پرتو حسن در یاسوج برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نقی کرامت ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این نمایشگاه ۲۰ اثر برگزیده از هنرمندان هم استانی به نمایش گذاشته شده است.

وی بیان داشت: این نمایشگاه، به همت انجمن خوشنویسان یاسوج، در نگارخانه باران فرهنگ و ارشاد اسلامی یاسوج برپا شده است.

کرامت تصریح کرد: آثاری که در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است، در سبک نستعلیق و در قالب‌های مختلف قطعه نویسی، سطر، دو سطر و سطر دفتری است.

وی افزود: این نمایشگاه تا پایان هفته جاری برای بازدید علاقه مندان دایر است.

کد مطلب 6050545

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