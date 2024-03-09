نمایشگاه خوشنویسی پرتو حسن در یاسوج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نقی کرامت ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این نمایشگاه ۲۰ اثر برگزیده از هنرمندان هم استانی به نمایش گذاشته شده است.

وی بیان داشت: این نمایشگاه، به همت انجمن خوشنویسان یاسوج، در نگارخانه باران فرهنگ و ارشاد اسلامی یاسوج برپا شده است.

کرامت تصریح کرد: آثاری که در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است، در سبک نستعلیق و در قالب‌های مختلف قطعه نویسی، سطر، دو سطر و سطر دفتری است.

وی افزود: این نمایشگاه تا پایان هفته جاری برای بازدید علاقه مندان دایر است.