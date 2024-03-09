کشف ۱۵ قبضه سلاح جنگی از قاچاقچیان در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب بخشنده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام عصر شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از کشف و ضبط ۱۵ قبضه سلاح جنگی شامل ۱۰ قبضه کلاشینکف، ۱ قبضه سیمینوف و ۴ قبضه شکاری از قاچاقچیان سلاح و مهمات در شهرستان دهلران خبر داد.

وی اظهار داشت: این کشفیات طی عملیاتی مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج) و مامورین هنگ مرزی شهرستان دهلران صورت گرفته است.

بخشنده افزود: با توجه به حساسیت موضوع برخورد قاطع با قاچاقچیان سلاح و مهمات از ابتدای سال جاری به صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار داشته و تاکنون طی چندین عملیات، تعداد قابل توجهی سلاح و مهمات از قاچاقچیان کشف و ضبط و برای خاطیان پرونده قضایی تشکیل گردیده است.