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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۲۷

دادستان ایلام خبر داد؛

کشف ۱۵ قبضه سلاح جنگی از قاچاقچیان در ایلام

کشف ۱۵ قبضه سلاح جنگی از قاچاقچیان در ایلام

ایلام-دادستان ایلام از کشف و ضبط ۱۵ قبضه سلاح جنگی از قاچاقچیان سلاح و مهمات در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب بخشنده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام عصر شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از کشف و ضبط ۱۵ قبضه سلاح جنگی شامل ۱۰ قبضه کلاشینکف، ۱ قبضه سیمینوف و ۴ قبضه شکاری از قاچاقچیان سلاح و مهمات در شهرستان دهلران خبر داد.

وی اظهار داشت: این کشفیات طی عملیاتی مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج) و مامورین هنگ مرزی شهرستان دهلران صورت گرفته است.

بخشنده افزود: با توجه به حساسیت موضوع برخورد قاطع با قاچاقچیان سلاح و مهمات از ابتدای سال جاری به صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار داشته و تاکنون طی چندین عملیات، تعداد قابل توجهی سلاح و مهمات از قاچاقچیان کشف و ضبط و برای خاطیان پرونده قضایی تشکیل گردیده است.

کد مطلب 6050657

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    نظرات

    • هموطن IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام وعرض ادب این سلاحهائی که برای خبر نمایش داده اید شکاریند .سلاح جنگی مانند کلت کمری وام پی .وکلاشینکف و.....غیره است

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