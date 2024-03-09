مولدسازی ۱۰.۳ میلیاردی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر شنبه در کارگروه استانی مولد سازی اظهار کرد: پیرو نامه وزیر اقتصاد به استاندار خراسان جنوبی در خصوص تعیین تکلیف اموالی که در کارگروه ملی مولدسازی مطرح است کارگروه استانی با قید فوریت برگزار شده است.

وی با بیان اینکه مولد سازی یک موضوع فرا دستگاهی و فراقوه‌ای است، تصریح کرد: هر دستگاه باید برای اموالی که در کارگروه مطرح می‌شود ورود جدی پیدا کند تا حقی از استان تضییع نشود و منابع حاصل از مولدسازی نیز به استان برگشت کند و برای پروژه‌های نیمه تمام دستگاه و استان هزینه شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مولد سازی دارایی‌های دولت (مدد) برای هوشمندسازی فرآیند مولدسازی افزود: تمامی اقدامات مرتبط با مولدسازی از ابتدای دی ماه از طریق این سامانه انجام می‌شود و بر اساس نامه وزیر اقتصاد، استانداران به منظور تبادل اطلاعات با سازمان خصوصی سازی در این سامانه ثبت نام نمایند.

وی از مدیران خواست اگر ملکی دارند که در سامانه ثبت نشده با قید فوریت نسبت به ثبت ان اقدام کنند.

به گفته وی اگر ملکی توسط دولت یا گزارشات مردمی شناسایی شود، سند به نام اداره کل امور اقتصادی و دارایی تغییر نام پیدا خواهد کرد و در امر مولد سازی مطابق قوانین و مقررات به فروش خواهد رفت که در این صورت منابع حاصل از فروش به دستگاه ذی‌ربط تعلق نخواهد گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت بدین معنا است که بتوانیم از اموال دولتی حداکثر استفاده را ببریم، گفت: تعداد کل اموال مازاد شناسایی شده در استان ۱۰۵ ملک بوده که برای ۱۰۴ ملک مصوبه کارگروه مولد سازی استان دریافت شده است.

وی با اشاره به اینکه برای ۶۵ ملک مجوز فروش دریافت شده است، اضافه کرد: ۳۹ ملک مازاد دولتی در حال اخذ مجوز فروش آنها هستیم.

وی ادامه داد: تا کنون ۲۹ ملک به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده است.

ذاکریان گفت: از مجموع فروش ۱۰.۳ میلیارد تومان مربوط به املاک فروش رفته در سال جاری بوده است.