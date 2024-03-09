علیرضا حسیننژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۹۷ میلیارد تومان از این مبلغ از طریق مراکز نیکوکاری جمعآوری شده و سایر مبالغ نیز در قالب طرحهای مختلف جمعآوری و تقدیم نیازمندان شده است.
وی به فعالیت ۱۶۰ مرکز نیکوکاری در استان به صورت محله محور در مناطق شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: این مراکز «از مردم، با مردم و برای مردم» فعالیت خود را انجام میدهند و دستاوردهای خوبی را در سالجاری از فعالیتهای مناسب آنها شاهد بودیم.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: از این مبلغ ۵۵ میلیارد تومان در بحث جهیزیه، هفت میلیارد تومان در حوزه درمانی، ۷.۵ میلیارد تومان درحوزه مسکن، ۱۳ میلیارد تومان خرید و تأمین لوازم ضروری خانه، ۶ میلیارد تومان هزینه تحصیلی و مابقی مبلغ نیز در حوزه تأمین معاش خانوادههای نیازمند صرف شده است.
حسیننژاد افزود: ریال به ریال این مبالغ شفاف و از طریق سامانه به ثبت رسیده و به هیچ وجه مبالغ جمعآوری شده در قالب کمکهای مردمی و خیران در حوزههای اجرایی کمیته امداد هزینه نمیشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغال با هماهنگی بانکهای عامل چهار هزار و ۱۶۰ طرح اشتغالزا مورد حمایت قرار گرفته و برای این طرحها ۴۴۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
حسیننژاد اضافه کرد: در حوزه فرهنگی نیز شاهد برگزاری دورههای آموزش مهارت فنی و حرفهای و همچنین مهارتهای زندگی برای گروههای مختلف بودیم که هشت هزار و ۱۵۰ نفر در این دورههای آموزشی شرکت کردند.
وی بیان کرد: کمیته امداد استان برای ۱۵ هزار دانشآموز و ۸۰۰ دانشجو ارائه خدمات میکند و در سالجاری ۱۹ میلیارد تومان برای کمک هزینه این دانشآموزان و دانشجویان پرداختی انجام شده است.
حسیننژاد در ادامه سخنان خود یادآور شد: با هدف تأمین جهیزیه نوعروسان و ترویج ازدواج آسان در چند نوبت تهیه و توزیع جهیزیهها را در قالب پنج قلم کالای اساسی شاهد بودیم که امسال ۷۵۰ سری جهیزیه توزیع شده و ۴۰۰ سری جهیزیه نیز تا پایان سال در بین نوعروسان کمیته امداد توزیع خواهد شد.
وی تصریح کرد: برای ۷۵۰ سری جهیزیه تحویل داده شده به نوعروسان ۲۴ میلیارد تومان منابع صرف شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: تهیه لوازم ضروری خانوادههای تحت پوشش نیز از اقدامات کمیته امداد است که امسال یکهزار و ۸۶۰ قلم لوازم خانگی ضروری برای این خانوادهها با تأمین اعتبار ۱۴.۵ میلیارد تومانی تهیه شده است.
حسیننژاد افزود: ۹۵۰ بیمار صعبالعلاج و زمینگیر در استان داریم که هزینه نگهداری و درمان آنها بسیار بالا است که از هموطنان انتظار داریم کمیته امداد را در این حوزه یاری برسانند.
وی به عملکرد صندوق قرضالحسنه امداد ولایت نیز اشاره کرد و ادامه داد: پرداختی تسهیلات صندوق قرضالحسنه امداد ولایت تا سقف ۱۰ میلیون تومان بدون کارمزد و تا ۳۰ میلیون تومان یک بار سه درصد دریافت کارمزد است و همکاران ما در این صندوق تلاش میکنند تا بیشترین حمایت را از خانوادههای نیازمند انجام دهند.
حسیننژاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در ۱۱ ماهه امسال چهار هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات از طریق این صندوق به ارزش ۷۵ میلیارد تومان به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و نیازمندان پرداخت شده تا گرهی از مشکلات آنها باز شود.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل به برگزاری جشن نیکوکاری با شعار «عید همدلی» در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: ۲۲۰ پایگاه به صورت ثابت و سیار با همکاری مراکز نیکوکاری کمکهای مردمی را جمعآوری کرده و ما در هفته آینده نسبت به تزریق آن در بین خانوادههای نیازمند اقدام خواهیم کرد.
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