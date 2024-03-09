بیمارستان سلامت روان استان قزوین ظرف ۶ ماه آینده افتتاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی بعد از ظهر شنبه در مراسم انعقاد قرارداد علوم پزشکی با بسیج سازندگی برای بیمارستان ۲۲ بهمن اظهار کرد: حضور بسیج سازندگی در اجرای پروژه‌ها به معنای سرعت عمل و کار جهادی است.

وی افزود: جابجایی و تکمیل بیمارستان سلامت روان استان قزوین به عنوان پروژه کلان حوزه سلامت روان استان و شمال غرب کشور به بسیج سازمندگی سپرده شده و این اتفاق بزرگی است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتقال بیمارستاان ۲۲ بهمن چندسالی در دستور کار بود و از سال ۱۴۰۰ با خرید ساختمان دانشگاه غزالی به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از یک هزینه چندصد میلیارد تومانی جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ به دنبال عملیاتی سازی پروژه بودیم ۱۸ میلیارد تومان اعتبار لازم برای آن محقق شد، تصریح کرد: قرار بود این پروژه ابتدا تیر و سپس شهریور ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد اما تا به امروز به تأخیر خورده است.

محمدبیگی با بیان اینکه اگر پروژه بیش از این تأخیر داشته باشد هزیئه هنگفتی به استان و مردم تحمیل می‌شود، تصریح کرد: باید با اضافه کردن نیرو اجرای پروژه را سرعت ببخشیم و بتوانیم آن را ظرف کمتر از ۶ ماه به بهره برداری برسانیم.

وی بیان کرد: راه اندازی کلینیک‌های تخصصی جدید، مرکز توسعه تحققات و پروژهشگاه های مرکز سلامت و روان به عنوان فازهای توسعه در مجموعه دیده شود تا بتوانیم بیمارستاان ۲۲ بهمن را به مرکز سلامت روان استان‌های شمال غرب کشور تبدیل کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: تعداد ۱۷۰ تخت این بیمارستان نیز می‌تواند به ۲۵۰ تخت ارتقا پیدا کند.