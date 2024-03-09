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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۵۰

استاندار اردبیل خبر داد؛

برگزاری «جام صفوی» با حضور کشتی‌گیران مطرح کشور در اردبیل

برگزاری «جام صفوی» با حضور کشتی‌گیران مطرح کشور در اردبیل

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: با توافق انجام شده با فدراسیون کشتی، قرار است سال آینده «جام صفوی» با حضور تیم‌های برتر کشتی کشور، در اردبیل برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه شنبه در نشست با رئیس فدراسیون کشتی در اردبیل، اظهار کرد: کشتی یکی از رشته‌های دیرپای استان اردبیل است که در فرنگی و آزاد استعدادهای بی‌نظیری از این استان برخاسته و در سطح کشور درخشیده‌اند.

وی جایگاه کشتی فرنگی استان اردبیل را درسطح ملی و حتی بین‌المللی یادآور شد و تصریح کرد: باید این جایگاه را با حضور جوانان و نوجوانان مستعد احیا کنیم و قطعاً در این حرکت و مسیر متعالی ما به حمایت فدراسیون کشتی، همراهی مربیان و نیروهای زبده و کارکشته نیاز داریم.

استاندار اردبیل گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است مسابقات کشتی جام صفوی تابستان سال آینده به میزبانی اردبیل برگزار شود تا کشتی‌گیران و تیم‌های مطرح این رشته در اردبیل حاضر شده و رقابت شایسته‌ای را داشته باشند.

عاملی افزود: فدراسیون کشتی نیز با برگزاری جام صفوی موافقت کرده و از دل این مسابقات می‌توان استعدادهای برتری را نیز شناسایی کرده و در سطح ملی و منطقه‌ای معرفی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با میزبانی مسابقات ورزشی مختلف و همچنین تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای برگزاری رویدادهای متعدد ورزشی جایگاه این استان را در رشته‌های مختلف به ویژه کشتی با اصالت و جایگاه بی‌نظیر اعتلا دهیم.

عاملی اضافه کرد: کشتی استان اردبیل با حضور پیشکسوتان و مربیان توانمند و همچنین تمرکز در حوزه نوجوانان و نونهالان ایام خوبی را سپری می‌کند ولی باید فدراسیون کشتی پشتیبانی‌های لازم را در کنار تأمین زیرساخت‌ها انجام دهد تا ما بتوانیم در این رشته استعدادها و برتری خودمان را نشان داده و جایگاه کشتی را اعتلا ببخشیم.

استاندار اردبیل بیان کرد: هیأت کشتی استان اردبیل نیز فعالیت‌های خوبی را با نظارت فنی عوامل دخیل و با سابقه انجام می‌دهد و حرکت‌های آغاز شده نویدبخش تحول در رشته کشتی است.

کد مطلب 6050718

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