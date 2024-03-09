به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه شنبه در نشست با رئیس فدراسیون کشتی در اردبیل، اظهار کرد: کشتی یکی از رشته‌های دیرپای استان اردبیل است که در فرنگی و آزاد استعدادهای بی‌نظیری از این استان برخاسته و در سطح کشور درخشیده‌اند.

وی جایگاه کشتی فرنگی استان اردبیل را درسطح ملی و حتی بین‌المللی یادآور شد و تصریح کرد: باید این جایگاه را با حضور جوانان و نوجوانان مستعد احیا کنیم و قطعاً در این حرکت و مسیر متعالی ما به حمایت فدراسیون کشتی، همراهی مربیان و نیروهای زبده و کارکشته نیاز داریم.

استاندار اردبیل گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است مسابقات کشتی جام صفوی تابستان سال آینده به میزبانی اردبیل برگزار شود تا کشتی‌گیران و تیم‌های مطرح این رشته در اردبیل حاضر شده و رقابت شایسته‌ای را داشته باشند.

عاملی افزود: فدراسیون کشتی نیز با برگزاری جام صفوی موافقت کرده و از دل این مسابقات می‌توان استعدادهای برتری را نیز شناسایی کرده و در سطح ملی و منطقه‌ای معرفی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با میزبانی مسابقات ورزشی مختلف و همچنین تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای برگزاری رویدادهای متعدد ورزشی جایگاه این استان را در رشته‌های مختلف به ویژه کشتی با اصالت و جایگاه بی‌نظیر اعتلا دهیم.

عاملی اضافه کرد: کشتی استان اردبیل با حضور پیشکسوتان و مربیان توانمند و همچنین تمرکز در حوزه نوجوانان و نونهالان ایام خوبی را سپری می‌کند ولی باید فدراسیون کشتی پشتیبانی‌های لازم را در کنار تأمین زیرساخت‌ها انجام دهد تا ما بتوانیم در این رشته استعدادها و برتری خودمان را نشان داده و جایگاه کشتی را اعتلا ببخشیم.

استاندار اردبیل بیان کرد: هیأت کشتی استان اردبیل نیز فعالیت‌های خوبی را با نظارت فنی عوامل دخیل و با سابقه انجام می‌دهد و حرکت‌های آغاز شده نویدبخش تحول در رشته کشتی است.