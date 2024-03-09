هدف اصلی پلیس تأمین امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی عصر شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندهان انتظامی شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: تنوع حوزه کاری در نیروی انتظامی اعم از پلیس امنیت، پلیس راه، راهنمایی و رانندگی، مبارزه با مواد مخدر و … بالاست اما همه آنها هدف مشترک تأمین امنیت را نیز دنبال می‌کنند.

امام جمعه تربت‌حیدریه افزود: تلاش نیروهای پلیس که بعضاً از خانواده خود دور شدند در طول شبانه روز به نوعی خود جهاد است، در عین حال پلیس از متن مردم و برخاسته از خانواده‌های دین‌مدار و معتقد به اسلام است و وقتی اخلاق را رعایت می‌کنند باعث عزت اسلام هستند.

وی بیان کرد: خدمتگزاری نیروی انتظامی عرصه گسترده‌ای از مبارزه با مواد مخدر، تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی، مبارزه با اشرار و حوزه راهور را شامل می‌شود و این همه تنها گوشه کوچکی از فعالیت‌های شبانه روزی پلیس است.

معلمی تاکید کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پلیس نماد اقتدار و تأمین امنیت کشور و احاد مردم و خدمت گزاری به آنان است.