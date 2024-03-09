رعایت الگوی کشت برای مدیریت منابع آب در آبیک ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله مددخانی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای کشاورزی که با دستور بررسی الگوی کشت شهرستان برگزار شد، ارائه الگوی کشت در راستای حفظ منابع آبی و تعادل در عرضه و تقاضا محصولات را از مطالبات به حق کشاورزان دانست.

وی با تاکید بر نظارت مستمر بر نحوه اجرای طرح الگوی کشت، تصریح کرد: مرام دولت سیزدهم تبعیض قائل شدن نیست و ضمن رصد کشاورزان ویژه مجموعه‌های کشاورزی چنانچه الگوی کشت ویژه در محصولات آب بر رعایت نشود، موضوعات در شورای تأمین مطرح و پس از اخذ تصمیم، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

فرماندار آبیک تاکید کرد: هدف از ارائه و اجرای الگوی کشت مدیریت کاشت، داشت و برداشت متناسب با بازار نیاز منطقه از جمله ثابت ماندن سطوح کشت غلات، کاهش کاشت محصولات آب بر، افزایش کشت محصولات راهبردی همچون چقندر قند و کلزا و … است.

گفتنی است عدم تخصیص به موقع آب کانال، افزایش بی رویه کشت محصولات کاهو و کلم و باز بودن دست دلالان این حوزه، پایین بودن کیفیت و عدم توزیع به موقع بذر، کود و سموم، عدم همخوانی الگوی کشت با درآمد کشاورزان، عدم تخصیص به موقع سوخت و … از عمده مطالبات کشاورزان در این جلسه بود.