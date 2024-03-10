به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی عصر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیر، با تقدیر از حضور آگاهانه و انقلابی مردم در انتخابات، اظهار داشت: با وجود همه مشکلات و تبلیغات بیش از یک ساله دشمن با هدف تحریم انتخابات و مشارکت پایین و زیر ۲۰ درصدی، مردم با حضور در انتخابات این توطئهها را خنثی کردند.
امام جمعه دیر افزود: اقدام مردم در حقیقت یک جهاد بود و مسئولان باید قدردان این مردم باشند و در راستای رفع مشکلات و بهبود زندگی آنها قدمهای بلندی بردارند.
حسینی با اشاره به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، بیان کرد: از همه مردم درخواست میکنم در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان در جشن احسان و نیکوکاری شرکت کرده و بر لبان نیازمندان لبخند بنشانند.
وی با تاکید بر اینکه خودسازی، جامعهسازی و زمینهسازی برای تمدن اسلامی در مسجد محقق میشود، بیان کرد: مساجد محل تربیت و پرورش انسانهای مؤمن و تراز اسلامی و رزمنده و مجاهد، پایگاه علمی و فرهنگی، کانون سیاست و معرفتافزایی و مرکزی برای مقابله با دشمن هستند.
امام جمعه دیر با بیان اینکه برگزاری نماز جماعت در مساجد مهم است، عنوان کرد: امام جماعت مدیر اصلی مسجد است و مسجدی که امام جماعت ندارد رونق نمیگیرد.
وی با اشاره به دهه تکریم و نکوداشت مساجد، خاطرنشان کرد: در کنار بهداشت و نظافت مساجد در این ایام، باید مساجد در محله محوریت داشته باشند.
حسینی ابراز کرد: با توجه به ایام نوروز حداقل تعدادی از مساجد برای مسافران نوروزی که میخواهند فرایض دینی خود را بجا بیاورند در حالت آمادهباش قرار گیرند.
وی با بیان اینکه محور برنامههای ماه مبارک رمضان قرآن باشد، گفت: مسابقات قرآنی، حفظ و تفسیر قرآن در برنامهها گنجانده شود و از این طریق فرهنگ قرآنی را ترویج و توسعه دهیم که در این راستا باید با بانیان مساجد گفتوگو شود.
امام جمعه دیر عنوان کرد: باید تلاش کنیم که مساجد بصورت مردمی اداره شوند اما برخی از دستگاهها هم در قبال مساجد وظایفی دارند. شهرداریها برای رونقبخشی برنامههای دینی بخشی از اعتبارات ۵ درصد فرهنگی خود را به مساجد و مصلاها اختصاص دهند.
وی با اشاره به ایام نوروز و حضور مسافران در شهرستان، گفت: در کنار استقبال از مسافران نوروزی، پیوست فرهنگی نیز در نظر گرفته شود و بهگونهای نظارت شود که در ماه رمضان شهر به مرکز روزهخواری تبدیل نشود و برنامهریزیها و چارچوبها مشخص شود که حرمت ماه رمضان شکسته نشود.
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