ظرفیت فرودگاه اهواز به بیش از ۲.۸ میلیون مسافر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش صبح امروز یکشنبه در حاشیه افتتاح ترمینال ۲ ورودی مسافربری فرودگاه بینالمللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توفیق شد تا یک سفر کوتاه یک روزهای برای سرکشی به پروژههای در دست اجرا و بهره برداری از پروژههایی نظیر این ترمینال جدید فرودگاه به استان خوزستان داشته باشم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از سیاستهای ما در فرودگاههای کشور، افزایش ظرفیت از طریق ارتقای توان فنی و مهندسی است، تصریح کرد: با اجرای طرح این ترمینال، ظرفیت فرودگاه اهواز از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ارتقا پیدا میکند.
وی گفت: برخی از فرودگاههای کشور با اضافه کردن سالنهای ترانزیت و ترمینالهایی در مجاورت خود به دنبال افزایش ظرفیت ورودی مسافر بوده و فرودگاه اهواز نیز یکی از کانونهای هدف است که امروز به بهره برداری رسید و تقدیم مردم اهواز شد؛ همچنین با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، ظرفیت پروازهای فرودگاه اهواز افزایش پیدا کرد.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: سرکشی از طرحهای مسکن، راهسازی و راهداری، کمربندی شهر اهواز، چهار بانده شدن خط اهواز به خرمشهر، آغاز عملیات ۵۰ هزار واحد نهضت ملی، تقدیم زمین به سه هزار نفر در طرح جوانی جمعیت و بهره برداری از مسکنهای روستایی و شهری از دیگر برنامههای ما در این سفر خواهد بود.
بذرپاش، یکی از سیاستهای دولت سیزدهم را اعطای زمین در روستاهای کشور اعلام و عنوان کرد: در این راستا در خوزستان هدف گذاری خوبی داشتیم. تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار قطعه زمین در روستاهای کشور تأمین و از این تعداد ۳۰۰ هزار قطعه به متقاضیان اختصاص یافته است و تلاش میکنیم سایر قطعههای زمین در اسرع وقت به متقاضیان واگذار شود.
وی با بیان اینکه خوزستان یکی از استانهای هدف در طرح جوانی جمعیت است، اظهار کرد: در طرح جوانی جمعیت به ۷۰ هزار متقاضی زمین واگذار شد و امروز از این عدد هم فراتر رفتیم، امیدواریم سال آینده نیز این طرح را با قوت بیشتری در سراسر کشور به ویژه استان خوزستان دنبال کنیم.
وزیر راه و شهرسازی خبر داد: همچنین در حوزه راه هم چند محور اصلی داریم که کمربندی اهواز و محور اهواز به خرمشهر از جمله آن است که امید میرود اینها را تأمین اعتبار میکنیم تا پروژهها شتاب بگیرند.
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