کره جنوبی متا را تحریم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون تجارت عادلانه کره جنوبی(FTC) درباره نقض احتمالی قوانین تجارت الکترونیک این کشور تحقیق کرده و گزارشی را اواخر سال گذشته به متا فرستاد. این گزارش در حقیقت گامی است که کمیسیونرهای آژانس قبل از بررسی یافته ها و تصمیم گیری درباره اقدامات لازم اتخاذ می کنند.

آژانس مذکور مدعی است متا نتوانسته اقدامات کافی برای حفاظت از کاربران انجام دهد و طبق الزامات مربوط به فروشگاه های تجارت الکترونیک، چاره ای برای چالش های مربوط به تراکنش های فروش برای کاربران فیس بوک و اینستاگرام بیابد.

هرچند فیس بوک و اینستاگرام پلتفرم های اجتماعی هستند و به عنوان فروشگاه های تجارت الکترونیک ثبت نشده اند، اما این بسترها باید مطابق قانون عمل کنند. خبرگزاری یونهاپ در گزارشی اشاره کرده ناظر حمایت از مصرف کنندگان کره جنوبی عملکردهای چند پلتفرم خرید خارجی ازجمله علی اکسپرس و تمو( زیرمجموعه های شرکت چینی علی بابا) را نیز بررسی کرده است.

*محمدحسام حیدرزاده