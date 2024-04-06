به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حال آنکه انتخابات آمریکا به عنوان تستی برای آزمایش توانایی این شرکت جهت نظارت بر محتوای گمراه کننده تولید شده با هوش مصنوعی در پیش رو است.

این غول شبکه اجتماعی از ماه می تمام ویدئوها، تصاویر و کلیپ های صوتی تولید شده با هوش مصنوعی در پلتفرم هایش را با برچسب «تولید شده با هوش مصنوعی» مشخص می کند. به این ترتیب سیاست شرکت که قبلا فقط بخش کوچکی از ویدئوهای مهندسی شده را دربر می گرفت، وسیع تر می شود.

به گفته مونیکا بیکرت نائب رییس بخش سیاست گذاری محتوای متا، این شرکت برای محتوای تغییر یافته دیجیتالی که از لحاظ مالی ریسک بالای فریب عموم مردم را دارند، بدون در نظر گرفتن آنکه محتوا با هوش مصنوعی یا ابزارهای دیگر ابداع شده، برچسب های جداگانه و برجسته تری را اعمال می کند.

روش جدید متا چرخش مهمی نسب به شیوه کنترل شرکت درباره محتوای دستکاری شده است. این روش از تمرکز روی حذف مجموعه محدودی از پست ها به روشی تغییر یافته که محتوا را حفظ می کند و همزمان اطلاعاتی درباره شیوه تولید آن برای کاربران فراهم می کند.

متا قبلا طرحی را برای ردیابی تصاویری که با ابزارهای هوش مصنوعی شرکت های دیگر ساخته شده بودند را معرفی کرد. امازمان اجرای طرح اعلام نشد.

به گفته سخنگوی شرکت روش جدید برچسب زنی محتوا فقط برای پست هایی که در پلتفرم های فیس بوک، اینستاگرام و تردز منتشر می شوند، اجرا خواهد شد. سرویس های دیگر شرکت از جمله واتس اپ و هدست واقعیت مجاز ی کوئست مشمول قوانین متفاوتی می شوند. هم چنین به گفته وی متا برچسب زنی «ریسک بالا» را روی محتوا ها به سرعت آغاز می کند.

این درحالی است که در نوامبر 2024 میلادی انتخابات ریاست جمهور آمریکا برگزار می شود و کارشناسان درباره احتمال تاثیرگذاری فناوری های هوش مصنوعی روی این رویداد هشدار داده اند.