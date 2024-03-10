به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ناظمی‌جلال صبح یکشنبه در ویژه برنامه بزرگداشت هفته تربیت اسلامی که در راستای تجلیل از فعالان حوزه امور تربیتی برگزار شد، ضمن گرامیداشت نام و یاد شهیدان رجایی و باهنر، تبریک سالروز تأسیس نهاد امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی و همچنین تبریک پیشاپیش آغاز ماه مبارک رمضان اظهار کرد: امروز هر چند مسائلی مطرح هست که مقوله آموزش را بیشتر پر رنگ می‌کند و آن را به نحوی در اولویت قرار می‌دهد؛ اما باید بدانیم تربیت مهمتر است.

وی افزود: باید به اندازه نام بزرگ آن هم در خانه و هم در مدرسه به آن به عنوان یک اولویت مهم توجه کرد و این مهم هم تنها با شعار دادن محقق نمی‌شود بلکه باید بر اساس همان راهی که شهیدان رجایی و باهنر پایه گذاری کرده‌اند حرکت کنیم.

وی بیان کرد: بهترین نحوه تربیت، تربیت قرآنی است؛ و در تربیت قرآنی نیز همواره تربیت بر تعلیم مقدم بوده است بنابراین تربیت و نهاد امور تربیتی اساس نظام تعلیم و تربیت، و مورد تاکید بزرگان دین و انقلاب بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان یادآور شد: تربیت در اسناد فرادستی آموزش و پرورش به ویژه در سند تحول بنیادین بسیار مورد تاکید قرار گرفته و در تمامی ساحت‌های شش گانه سند، تربیت جز لاینفک و تفکیک ناپذیر آن است.

ناظمی‌جلال در خصوص روش‌های شاخص تربیت گفت: ارائه الگوهای تربیتی که مصداق عینی داشته باشد تا متربی براساس این الگوگیری بتواند خود را در مسیر سعادت و خوشبختی قرار دهد، بیان تدریجی مطالب تربیتی بصورت گام به گام و مستمر، آسان گیری در انجام فعالیت‌های تربیتی از روش‌های تربیتی است که باید مورد توجه باشد.

وی اضافه کرد: داشتن اعتدال در انجام برنامه‌ها و عدم افراط و تفریط، استمرار و یادآوری، آموزش مطالب تربیتی در همان سنین پایین، همراهی و ایجاد گفتمان مشترک بین خانه و مدرسه، طرح سوال و ایجاد پرسش و نهایتاً ابراز محبت از جمله دیگر روش‌های شاخص تربیت که باید به صورت اصولی انجام پذیرد.

ناظمی جلال خاطر نشان کرد: هفته تربیت اسلامی فقط مختص یک زمان خاص نیست بلکه باید همیشه این موضوع مهم و دارای اولویت باشد ولی خوب اگر در یک بازه زمانی مشخص هم به این مقوله توجه بیشتری شود قطعاً مؤثرتر خواهد بود؛ لذا مردمی سازی برنامه‌های تربیتی، برجسته‌سازی نقش تربیتی والدین جز اولویت‌های مهم ما در حوزه امور تربیتی است.