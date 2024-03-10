کاشت نهال به نام شهدای استان سمنان در حادثه منا

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم نمادین غرس نهال به یاد شهدای حادثه منا و مسجدالحرام به میزبانی محوطه صدا و سیمای مرکز سمنان بیان کرد: از توزیع ۹۲۵ اصله نهال بین زائران حج تمتع سال ۱۴۰۳ همزمان با هفته منابع طبیعی و درختکاری در سراسر استان خبر داد.

وی با بیان اینکه این اقدام نمادین با هدف گرامی داشت یاد جان باختگان حادثه منا و گرامی داشت یاد شهدای استان سمنان انجام شد، افزود: استان سمنان پنج شهید حج زیارت دارد که دو نفر آنها در منا و سه نفر در حادثه سقوط جرثقیل مسجد الحرام جان خود را از دست دادند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه در مراسمی نمادین پنج اصله نهال نیز به یاد پنج شهید حادثه سال ۱۳۹۴ منا و مسجد الحرام، در سمنان غرس شد، بیان کرد: ۹۲۶ زائر در قالب هشت کاروان در تمتع ۱۴۰۳ حضور خواهند داشت که طبق توافق با اداره کل منابع طبیعی بین همه آن‌ها نهال توزیع خواهد شد.

چتری افزود: این طرح برای توسعه فضای سبز اجرایی شده است، لذا با هماهنگی بین منابع طبیعی و حج و زیارت از روز پنجشنبه نهال‌ها بین تمام زائران تمتع ۱۴۰۳ استان در حال توزیع است.