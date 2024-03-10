به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، صبح یکشنبه در آئین انعقاد تفاهم نامه دادگستری استان کرمان با اداره کل منابع طبیعی گفت: دستگاه قضائی استان با استفاده از ظرفیتهای قانونی و حقوقی خود حمایت از منابع طبیعی استان را در دستور کار خود قرار داده است و یکی از مهمترین ظرفیتها، استفاده از نهادههای ارفاقی و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس است.
وی با بیان اینکه وسعت زیادی از مناطق استان کرمان بیابان است، اظهار داشت: طبق این تفاهم نامه برای برخی جرایم درجه ۶ به بالا و علی الخصوص جرایم مرتبط با منابع طبیعی مقرر شده است از مجازاتهای جایگزین حبس برای متخلفین استفاده شود.
وی خواستار پشتیبانی و حمایت از ظرفیت داوطلبانه دوستداران طبیعت در جهت کاشت درخت و نگهداری از عرصههای طبیعی شد.
عالیترین مقام قضائی استان کرمان از قضات استان خواست برای متخلفین درجه ۶ و متخلفین منابع طبیعی، احکام جایگزین حبس صادر کنند و بجای مجازات، آنان را مکلف به کاشت نهال یا نگهداری از عرصههای منابع طبیعی کنند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان تصریح کرد: استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس مستلزم آن است که منابع طبیعی شرایط مناسب برای کاشت نهال را فراهم کند و همچنین این اداره میتواند از مجرمین در جهت تولید نهال، آبخیز داری، احیای چشمهها و قنوات نیز استفاده کنند.
حجت الاسلام حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود از بخشی دادستان عمومی و انقلاب کرمان و قویدل معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان خواست بر اجرای مفاد قرار داد تفاهم نامه نظارت کنند و همچنین لازم است شعبی مخصوص رسیدگی به پروندههای منابع طبیعی در دادسراهای عمومی وانقلاب سراسر استان راه اندازی شود.
وی در پایان اظهار داشت: بخش زیادی از اراضی ملی در اختیار اداره کل منابع طبیعی استان که با حدنگاری و کاداستر شدن آنها از سوی اداره ثبت اسناد و املاک استان از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: هدف استفاده از جایگزین حسب، استفاده از خدمت عمومی رایگان مجرمین به جای تحمل حبس یا جزای نقدی است و دادگستری استان کرمان این آمادگی را دارد با دیگر سازمانهای خدمات رسان تفاهم نامههای همکاری مشترک منعقد نماید.
حجت الاسلام حمیدی افزود: متأسفانه آثار تخریب منابع طبیعی در وضعیت جوی کشور، بارندگی، تغییر فصلها و گرم شدن زمین هویداست و خشکسالی یک تهدید جدی است و موضوع حمایت از منابع طبیعی بایستی مورد اهتمام دستگاههای متولی علی الخصوص منابع طبیعی قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در این نشست اظهار داشت: خوشبختانه در جایگزین حبس روند رو به رشد داشتیم و منظور از مجازاتهای جایگزین حبس این نیست که زندانیان در مکانهای عمومی مشغول شوند بلکه هدف استفاده از مجرمین جرایم سبک در جهت اشتغال رایگان در دیگر سازمانهای خدمت رسان است.
وی ادامه داد: در استان کرمان بهزیستی و منابع طبیعی بیشترین همکاری را داشتند و در استان مجازاتهای جایگزین حبس در سال ۱۴۰۲ یازده درصد رشد داشته است.
مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان در ابتدای این نشست گفت: از دستگاه قضائی تقاضا داریم افرادی که چرای دام غیرمجاز دارند یا به منابع طبیعی آسیب وارد میکنند در صورت امکان، به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم شودند و آنان مکلف به کاشت درخت شوند.
علیرضا ابوالحسنی برداشت بی رویه آب از سفرههای زیر زمینی را در فرونشستهای زمین در استان مؤثر دانست و خواستار برخورد قانونی با متخلفینی شد که به صورت غیر قانونی اقدام به حفر چاه غیرمجاز میکنند.
