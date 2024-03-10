راه ۷۰۰ روستای خوزستان آسفالت شد/ تحویل ۳۷۰۰ قطعه زمین در استان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی و آماده سازی ۵۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری سه هزار قطعه زمین به خانواده‌های مشمول ماده ۴ قانون جوانی جمعیت که در سالن همایش‌های سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ پروژه‌هایی مثل ۱۴ هزار مسکن مهر در خوزستان وجود داشت که شاید بیش از یک دهه بلاتکلیف مانده بودند و سال‌ها کسی پاسخگوی مردم نبود اما امروز بخشی از آنها مشکلاتشان رفع شده و اکنون در فرایند اصلاح و حل مشکلات آنها قرار گرفته‌ایم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس گفت: پروژه ۲ هزار واحدی نفت بیش از ۱۱ سال بلاتکلیف و نیمی از این منازل تحویل داده نشده بود اما در سه سال گذشته با تزریق بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بیش از ۴۰۰ واحد تحویل داده شده است و مقرر شده تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۵۸۰ واحد مابقی نیز تکمیل شود.

وی با بیان اینکه در بافت فرسوده منطقه حصیرآباد و منبع آب اهواز ۲ بار رانش کوه داشتیم و ۲ خانواده جان خود را از دست دادند، تصریح کرد: امروز یک هزار و ۶۸۰ واحد با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد در این منطقه در حال ساخت است که باید همتی صورت گیرد تا آن ۲۰ درصد هم تکمیل شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس بیان کرد: روزی که مجدداً در مجلس بحث اختصاص قیر رایگان و افزایش ۳ به ۴ درصدی چه ارزش افزوده برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مد نظر بود و در مجلس تصویب شد، باز هم گفتیم در خوزستان اتفاقی نمی‌افتد ولی امروز به برکت نظام و با تلاشی که بنیاد مسکن انجام داد، اختصاص اعتبارات از ارزش افزوده و حق آلایندگی عملیات عمرانی در بیش از ۸۶۰ روستای خوزستان از ۲ هزار و ۲۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار عملیات انجام شده و همچنین راه ۷۰۰ روستا در خوزستان آسفالت شد که این‌ها اقدامات خوب صورت گرفته در این مدت کوتاه است.

تحویل ۳۷۰۰ قطعه زمین در خوزستان

یوسفی تاکید کرد: انتظار داریم پروژه‌هایی که شروع شده تسریع و تکمیل شوند؛ ۱۴ هزار مسکن مهری که قریب به ۱۵ سال بلاتکلیف است در دستور کار و تلاش مدیران و متولیان امر باشد تا زودتر تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: همچنین برخی از مردم در شهرهای جدید شیرین شهر و رامین ساکن شده‌اند که عمدتاً از قشر متوسط و ضعیف هستند و به هر دلیلی نتوانسته‌اند در شهر اهواز مسکن خود را تأمین کنند اما در زیرساخت‌ها دچار مشکل هستیم که اگر می‌خواهیم رونق پیدا کنند باید زیرساخت‌های آن را اصلاح کنیم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با اعلام اینکه در طرح نهضت ملی مسکن برخی از پروژه‌ها پیشرفت خوبی دارند، عنوان کرد: قرار بود زمانی این واحدها زیر ۵۰۰ میلیون تومان به مردم تحویل داده شود اما اکنون یکی از پیمانکاران اقدام لازم را انجام نداده و اعلام کرده قریب به ۹۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برای متقاضی که ۴ سال پیش کار را شروع کرده است، تأمین منابع شود و این گله‌ای است که ممکن است شیرینی را به کام مردم تلخ کند.

یوسفی با بیان اینکه حدود سه هزار و ۷۰۰ قطعه زمین در خوزستان در حال تحویل به مردم است، گفت: خوزستان با ۲۴ هزار شهید به عنوان صف مقدم دفاع از این کشور که نیمی از این شهدا برادران و خواهران عرب خوزستانی هستند در ثبت نامی‌های اختصاص زمین برای طرح جوانی جمعیت یک پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به حوزه راه در خوزستان اظهار کرد: خوزستان تنها استانی است که دارای ۲ مرز بین‌المللی، بیش از پنج بندر و یک بندر اصلی است که اصلی‌ترین بندر فله کشور بوده و با عملکرد حدود ۲۰ میلیون تن تأمین کننده کالاهای اساسی است اما در حوزه راه‌های اصلی دچار فقر شدید و به نوعی پرحادثه است که بنا شد با اختصاص اعتباری که صورت گرفت، در این خصوص هم کارهایی صورت گیرد.