آیین بزرگداشت حکیم نظامی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه به مناسبت بزرگداشت حکیم نظامی، شاعر شهیر قرن ۶ هجری و سراینده منظومههای خسرو و شیرین و لیلی و مجنون مراسمی برگزار شد.
این مراسم به میزبانی جهاد دانشگاهی کرمانشاه و با حضور علی شعبانی معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه، پوریا جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، حدیدی رئیس جهاد دانشگاهی استان و جمعی از اساتید حوزه شعر و ادب فارسی برگزار شد.
گفتنی است، نظامی گنجوی از بزرگترین و از شناختهشدهترین شاعران فارسیزبان است که آثار این شاعر سدهی ششم، بهخصوص کتاب «پنج گنج»، سهم بزرگی در شکلگیری فرهنگ عارفانه و عاشقانهی ایرانی دارد.
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