یک فوتی و ۴ مصدوم براثر مسمومیت الکلی در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستاقی رئیس اورژانس شهرستان بندرلنگه اظهار کرد: بر اثر مسمومیت با الکل در بندر گرزه از توابع بخش شیبکوه یک نفر فوت و چهار نفر دیگر مسموم شدند.

وی افزود: مسموم شدگان جهت درمان به بیمارستان شهدا بندرلنگه منتقل شدند.