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۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۴۵

یک فوتی و ۴ مصدوم براثر مسمومیت الکلی در بندرلنگه

یک فوتی و ۴ مصدوم براثر مسمومیت الکلی در بندرلنگه

بندرعباس - در پی مسمومیت الکلی در بندرلنگه، یک نفر فوت و تاکنون ۴ نفر بستری شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستاقی رئیس اورژانس شهرستان بندرلنگه اظهار کرد: بر اثر مسمومیت با الکل در بندر گرزه از توابع بخش شیبکوه یک نفر فوت و چهار نفر دیگر مسموم شدند.

وی افزود: مسموم شدگان جهت درمان به بیمارستان شهدا بندرلنگه منتقل شدند.

کد مطلب 6051740

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