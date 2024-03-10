سمنان رتبه سوم خرید کتاب کشور را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جانعلی پور شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه جام باشگاههای کتابخوانی در سالن کومش سمنان با بیان اینکه ۸۵ درصد نشر کتاب در کشورمان به دو استان تهران و قم اختصاص دارد، تاکید کرد: طبیعتاً بیشترین میزان خرید کتاب نیز به این دو استان اختصاص دارد.
وی افزود: در این بین اما بررسیها نشان میدهد که سمنان بعد از تهران و قم بیشترین میزان خرید مجازی از نمایشگاه کتاب امسال را به خود اختصاص داده است.
معاون وزیر ارشاد بیان کرد: این موضوع نشان میدهد که تعداد علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در سمنان به نسبت جمعیت این استان، بسیار چشم گیر است.
جانعلی زاده همچنین گفت: دولت سیزدهم بازتعریفی از رویدادهای فرهنگی و هنری صورت داده که مقوله کتاب نیز از این قاعده مستثنی نیست که یکی از بازتعریفها، مردمیتر کردن فعالیتهای حوزه کتاب است.
وی با بیان اینکه هستههای مردمی کتابخوانی در دولت سیزدهم بسیار اهمیت داده میشود، گفت: این هستهها در واقع فرماندهان میدان کتابخوانی در استانهای کشورمان هستند.
معاون وزیر ارشاد همچنین گفت: برنامهها در سیاستهای جدید ناظر به حضور و مشارکت مردم و جریانهای مردمی و هستههای فعال مدنی است که در حوزه کتابخوانی نیز تمرکز بر این امر است.
به گزارش مهر، جام باشگاههای کتابخوانی امشب رسماً در سمنان کار خود را آغاز کرد این رویداد با هدف ترویج مطالعه به شکل مسابقه گونهای برگزار میشود.
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