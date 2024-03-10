ضرورت معرفی سرمایه های گذشته به نسل جدید

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا جلالی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم روز بزرگداشت حکیم نظامی، شاعر شهیر قرن ۶ هجری و سراینده منظومههای خسرو و شیرین و لیلی و مجنون، اظهار کرد: در برگزاری برنامههای فرهنگی از اقدامات جزیرهای پرهیز خواهیم کرد و با تمامی مجموعهها همکاری لازم را خواهیم داشت.
وی افزود:: امیدواریم بتوانیم گامهای مؤثری را برای بزرگداشت مفاخر فرهنگ و هنر برجسته کشور و استان برداریم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه فرهنگ و هنر غنی ایرانی در طول انقلاب شکوهمند اسلامی حفظ و برای ترویج آن اقدامات لازم صورت گرفته است، گفت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بود و هویت اصیل ایرانی را حفظ کرد.
وی با اشاره به اینکه توسعه نباید مانعی برای پاسداشت آداب و رسوم و فرهنگ و هنر این یک سرزمین باشد، عنوان کرد: در کشورهای همسایه اگرچه پیشرفتهایی صورت گرفته اما زبان و فرهنگ آنها تحت تأثیر فرهنگ کشورهای دیگر قرار گرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی توانست با توجه به حوزه فرهنگی آن را در طول سالیان حفظ و برای پویایی آن تلاش کند.
جلالی با بیان اینکه حوزه فرهنگ یکی از ارکان اقتدار کشور است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با وجود بررسی تمامی شرایط کشور اما به حوزه فرهنگ توجه ویژه دارند و مشاهده میکنید که با اهالی فرهنگ و هنر از کتاب، موسیقی، شعر و ادبیات جلسات پیوستهای را برگزار و نکات خود را اعلام میکنند.
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