به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه عبری زبان تلویزیون کان در گزارشی اعلام کرده که حزب الله در حال تغییر تاکتیک خود است.

براساس گزارش این شبکه عبری، حزب الله لبنان با تغییر تاکتیک خود در منطقه درگیر، به سمت افزایش پرتاب موشک‌های پیشرفته‌تر حرکت کرده است.

ساعاتی پیش نیز، نیروی مقاومت اسلامی لبنان یا همان حزب الله با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مجاهدان ما نظامیان دشمن صهیونیستی را در مجاورت سایت برکت ریشا با موشک بورکان هدف قرار دادند.

پیشتر نیز، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از هدف قراردادن یک جنگ‌افزار ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داده بود.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۱۵ عصر امروز یکشنبه دهم مارس ۲۰۲۴ یک جنگ‌افزار صهیونیستی از نوع «نمر» را در موضع المالکیه هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

علاوه بر این حزب‌الله لبنان از حمله به تجهیزات جاسوسی موجود در موضع صهیونیستی «الرادار» واقع در مزارع اشغالی شبعا در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

به این ترتیب حزب‌الله لبنان طی روز جاری تاکنون ۷ عملیات را علیه نظامیان و مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی به انجام رسانده است.

همچنین خبرنگار المیادین از حمله همزمان حزب‌الله لبنان به ۴ موضع نظامی ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی از جمله مواضع صهیونیستی «الراهب»، «برکه ریشا» و «حدب البستان» خبر داد.

از طرف دیگر، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگو با وبگاه آمریکایی پولیتیکو ادعا کرده است که وارد شهر رفح خواهیم شد و خط قرمز ما تکرار نشدن حمله ۷ اکتبر است.

به ادعای نتانیاهو، نیروهای ارتش در آستانه پایان دادن به آخرین بخش جنگ هستند و جنگ بیش از دو ماه و شاید ۶ یا ۴ هفته طول نخواهد کشید.

نتانیاهو در این گفتگو همچنین افزود: «هیچ پیشرفتی در مذاکرات نمی‌بینم و بدون آزادی گروگان‌ها آتش‌بسی برقرار نخواهد شد.»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: «اکثریت قاطع اسرراییلی‌ها پس از ۷ اکتبر نمی‌خواهند کشور مستقل فلسطین را ببینند.»

همزمان رییس کمیته اطلاعات سنای آمریکا در سخنانی با انتقاد از ضعف ارتش رژیم صهیونیستی در نبرد غزه گفت که هیچکس تصور نمی‌کرد اسرراییل تنها بتواند ۳۵ درصد از جنگجویان حماس را نابود کند.

به گفته رییس کمیته اطلاعات سنای آمریکا، ارتش اسرراییل فقط توانسته کمتر از یک سوم شبکه تونل حماس را از بین برد.

«مارک وارنر»، رییس کمیته اطلاعات سنای آمریکا همچنین اضافه کرد که آنچه برای ارتش اسرراییل با تونل‌ها اتفاق افتاد، درسی است که باید آموخت.

همچنین پیشتر نیز نیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به سخنان جو بایدن رییس جمهور آمریکا درباره وی واکنش نشان داد.

نتانیاهو در واکنش به سخنان بایدن مبنی بر اینکه نتانیاهو به این رژیم آسیب می‌زند گفت: بایدن اشتباه می‌کند. نتانیاهو درباره سخنان رییس جمهور آمریکا در خصوص اداره نوار غزه از سوی تشکیلات خودگردان اعلام کرد: آخرین کاری که اسراییل باید انجام بدهد اقدام به آوردن تشکیلات خودگردان به نوار غزه است.

گفتنی است اظهارنظرهای بایدن و نتانیاهو درباره یکدیگر نشان از وجود اختلاف عمیق میان آنان دارد. با این حال رییس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه آمریکایی «ام اس ان بی سی» اعلام کرد که این کشور در حمایت از رژیم صهیونیستی خط قرمزی ندارد.

بایدن در ادامه مصاحبه خود با این شبکه آمریکایی افزود: من نه تنها هرگز اسراییل را رها نخواهم کرد، بلکه ارایه تسلیحات به اسراییل را هم قطع نمی‌کنم.