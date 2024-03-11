به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «اولاف شولتس»، صدراعظم آلمان خواستار آتش‌بس در جریان جنگ غزه همزمان با ماه رمضان شد.

صدراعظم آلمان به مناسبت آغاز ماه رمضان ادعا کرد که دولتش برای برقراری آتش‌بس طولانی‌تر در خاورمیانه تلاش می‌کند.

صدراعظم آلمان همچنین تل آویو را به رعایت قوانین بین‌المللی فراخواند.

شولتز که در یک پیام ویدئویی سخن می‌گفت؛ با اشاره به جنگ در نوار غزه، آتش‌بس طولانی‌مدت‌تر را برای تأمین کمک به آوارگان غزه ضروری عنوان کرد.

ساعاتی پیش نیز، مدیر یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا در گفت و گو با الجزیره نسبت به گسترش قحطی در غزه هشدار داد و گفت که با تهیه غذای مناسب می‌توان از مرگ و میر کودکان در غزه جلوگیری کرد.

مدیر یونیسف همچنین گفت که ما از همه می‌خواهیم گذرگاه‌ها را باز کنند، زیرا زمان انتظار کامیون‌ها طولانی است.

به گفته مدیر یونیسف، ما خواستار افزایش تعداد کامیون‌هایی هستیم که وارد نوار غزه می‌شوند.

از سوی دیگر، شبکه ۱۳ عبری به نقل از منابع آگاه خود گزارش داد که براساس تخمین ارتش، نبرد در خان یونس ظرف چند روز تا یک هفته دیگر پایان خواهد یافت.

در گزارش شبکه ۱۳ عبری گفته شده است که ارتش عملیات انهدام تیپ خان یونس را کامل کرده است و نیروهای ویژه برای جستجوی گروگان‌ها و رهبران حماس باقی خواهند ماند.

از طرف دیگر، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگو با وبگاه آمریکایی پولیتیکو ادعا کرده است که وارد شهر رفح خواهیم شد و خط قرمز ما تکرار نشدن حمله ۷ اکتبر است.

به ادعای نتانیاهو، نیروهای ارتش در آستانه پایان دادن به آخرین بخش جنگ هستند و جنگ بیش از دو ماه و شاید ۶ یا ۴ هفته طول نخواهد کشید.

نتانیاهو در این گفتگو همچنین افزود: «هیچ پیشرفتی در مذاکرات نمی‌بینم و بدون آزادی گروگان‌ها آتش‌بسی برقرار نخواهد شد.»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: «اکثریت قاطع اسرائیلی‌ها پس از ۷ اکتبر نمی‌خواهند کشور مستقل فلسطین را ببینند.»

همزمان رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا در سخنانی با انتقاد از ضعف ارتش رژیم صهیونیستی در نبرد غزه گفت که هیچکس تصور نمی‌کرد اسرراییل تنها بتواند ۳۵ درصد از جنگجویان حماس را نابود کند.

به گفته رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا، ارتش اسرائیل فقط توانسته کمتر از یک سوم شبکه تونل حماس را از بین برد.

«مارک وارنر»، رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا همچنین اضافه کرد که آنچه برای ارتش اسرائیل با تونل‌ها اتفاق افتاد، درسی است که باید آموخت.

همچنین پیشتر نیز نیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به سخنان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره وی واکنش نشان داده بود.

نتانیاهو در واکنش به سخنان بایدن مبنی بر اینکه نتانیاهو به این رژیم آسیب می‌زند گفت: بایدن اشتباه می‌کند. نتانیاهو درباره سخنان رئیس جمهور آمریکا در خصوص اداره نوار غزه از سوی تشکیلات خودگردان هم اعلام کرد: آخرین کاری که اسرائیل باید انجام بدهد اقدام به آوردن تشکیلات خودگردان به نوار غزه است.

گفتنی است اظهارنظرهای بایدن و نتانیاهو درباره یکدیگر نشان از وجود اختلاف عمیق میان آنان دارد. با این حال رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه آمریکایی «ام اس ان بی سی» اعلام کرد که این کشور در حمایت از رژیم صهیونیستی خط قرمزی ندارد.

بایدن در ادامه مصاحبه خود با این شبکه آمریکایی افزود: من نه تنها هرگز اسرائیل را رها نخواهم کرد، بلکه ارائه تسلیحات به اسرائیل را هم قطع نمی‌کنم.