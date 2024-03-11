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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

دستور نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بازداشت بیشتر فلسطینی‌ها  

دستور نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بازداشت بیشتر فلسطینی‌ها  

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اعضای کابینه خود دستور داد زندان ها را برای حجم زیادی از زندانیان فلسطینی آماده کنند.  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی، نتانیاهو دستور داد زندان ها برای انبوهی از زندانیان فلسطینی در سال ۲۰۲۴ آماده شوند.

کنشگران بر این باورند جمعیت زندانیان در بازداشت های اداری از ۷ اکتبر تقریباً دو برابر شده است. رژیم صهیونیستی می گوید بیشترین دستگیری مظنونان از ۷ اکتبر در غزه صورت گرفته است.

بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری، بنیامین نتانیاهو، به وزارتخانه ها دستور داد تا زندان ها را برای هزاران زندانی آماده کنند.

ارتش و «شین‌بت» طی نشستی با نمایندگان وزارتخانه های جنگ، امنیت داخلی و دارایی، تخمین هایی ارائه کردند که براساس آن، انتظار می رود هزاران نفر دستگیر شوند و در صورتی که آمادگی لازم انجام نگیرد، منجر به کمبود فضا در زندان ها منجر خواهد شد.

پنجشنبه گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی و شین بت اعلام کردند حدود ۴۰ مظنون فلسطینی که تحت بازداشت اداری بودند، با هدف آزادسازی فضا «برای بازداشت‌شدگان در سطح تهدید بالاتر» آزاد شدند.

بازداشت اداری ابزاری بحث برانگیز است که به موجب آن، فلسطینی ها و به ندرت یهودیان، بدون اتهام یا محاکمه بازداشت می شوند.

کد مطلب 6052014

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