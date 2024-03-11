امام جمعه شهر جونقان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور حجت الاسلام عباس انصاری به سمت امام جمعه شهر جونقان منصوب شد.

از زحمات چندساله حجت الاسلام سید مرتضی حسینی امام جمعه سابق شهرجونقان قدردانی شد.