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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

امام جمعه شهر جونقان معرفی شد

امام جمعه شهر جونقان معرفی شد

شهرکرد- در حکمی از رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور حجت الاسلام عباس انصاری به سمت امام جمعه شهر جونقان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور حجت الاسلام عباس انصاری به سمت امام جمعه شهر جونقان منصوب شد.

از زحمات چندساله حجت الاسلام سید مرتضی حسینی امام جمعه سابق شهرجونقان قدردانی شد.

کد مطلب 6052243

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