۲۲مورد مرگ بر اثر مسمومیت با قرص برنج در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در سال جاری ۲۲ نفر در استان بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه قرص برنج هیچ پادزهری ندارد، گفت: از مجموع متوفیان ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان، ۹ نفر مرد و ۱۳ نفر زن بودند.

امینی تصریح کرد: هیچ پادزهر اختصاصی در درمان مسمومیت حاد با قرص برنج وجود ندارد و اقدامات درمانی تنها شامل اقدامات حمایتی و علامتی است.

وی با بیان اینکه در سال جاری، ۵۹۲ جسد در پزشکی قانونی استان مورد معاینه پزشکی قرار گرفت، گفت: از این تعداد ۱۶۳ پرونده مربوط به زنان و ۴۲۹ پرونده مربوط به مردان بود که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز، ۳.۱ درصد افزایش داشت.

امینی افزود: در سال جاری ۲۲ هزار نفر برای انجام معاینات سرپایی به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸.۹ درصد افزایش داشته و از این تعداد هفت هزار و ۲۱۰ نفر زن و ۱۴ هزار و ۸۱۵ نفر مرد بوده است.

وی اظهار داشت: بر اساس سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۴۰۲، معاینات سرپایی ادارات پزشکی قانونی استان نسبت به جمعیت در جایگاه اول کشور قرار گرفت.