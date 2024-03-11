روند افزایشی در تعداد تلفات رانندگی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، همایون صادقی بازرگانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اجرای طرح غربالگری رانندگان پر خطر را برای کاهش تلفات رانندگی در کشور بسیار مهم و تعیین کننده برشمرد و یادآور شد: در صورت موفقیت این طرح، سایر شهرها و استان‌ها نیز به آن اضافه می‌شود و طبق تصمیمات کشوری قرار است مشابه کلینیک سلامت و ایمنی ترافیک تبریز در پنج شهر دیگر ایجاد و راه اندازی شود.

صادقی بازرگانی میانگین سنی مراجعه کنندگان به کلینیک سلامت و ایمنی ترافیک تبریز را ۴۰ سال اعلام کرد که از مجموع مراجعان سه نفر زن بوده اند.

وی ارزیابی سلامت روانی، اختلالات شخصیتی، ارزیابی جسمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، سنجش زاویه دید، شبیه سازی رانندگی به صورت مجازی، ارزیابی ریسک رانندگی، ارزیابی عکس العمل مقابل خطرات آنی و بهره مندی از طب اورژانس را از جمله امکانات فنی مرکز سلامت و ایمنی ترافیک تبریز اعلام کرد.

صادقی بازرگانی با بیان اینکه تصادفات رانندگی در کل جهان رده هشتم فراوانی مرگ و میرها را به خود اختصاص داده است، یادآور شد: این آمار در ایران رتبه سوم را دارد که بسیار تأسف بار و هشدار دهنده است.

وی با اعلام اینکه این مرکز تنها مجموعه علمی کشور برای انجام طرح‌های تحقیقاتی برای کاهش تصادفات رانندگی است، گفت: امکانات و تجهیزات فنی و علمی مرکز و کلینیک سلامت و ایمنی ترافیک تبریز نمونه‌ای در ایران ندارد که غربالگری رانندگان پر خطر با جدیدترین شیوه‌های علمی روز جهانی آنالیز و ارزیابی می‌شود.

مدیر مرکز تحقیقات مدیریت و پیشگیری از مصدومیت‌های حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تحقیقات انجام شده درباره تلفات سنگین رانندگی در جهان اشاره و اظهار کرد: مطالعات سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد سنین ۵ تا ۲۹ سال بیشترین فراوانی را در بین تلفات حوادث رانندگی دارد که این آمار در ایران برای سنین پنج تا ۵۰ سال صدق می‌کند و در این سنین بیشترین علت مرگ، متعلق به حوادث رانندگی است.

وی به مصدومیت و مجروحیت سالانه تعداد ۴۵۰ هزار نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی اشاره و اعلام کرد: اما آمارهای واقعی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر مصدوم با انواع معلولیت‌ها و نارسایی‌های شدید را نشان می‌دهد و برای کاهش این آمارهای وحشتناک باید تدابیر فوری اتخاذ شود که یکی از راهکارهای مهم در این رابطه غربالگری رانندگان پرخطر است.

صادقی بازرگانی با بیان اینکه تا ۲ سال پیش شاهد روند کاهشی در تعداد تلفات رانندگی در آذربایجان شرقی بودیم، ادامه داد: اما امسال روند افزایشی را داریم و طی ۶ ماهه اول سال جاری تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی گفت: از ابتدای اجرای طرح غربالگری رانندگان پرخطر در تبریز تاکنون تعداد ۱۷۸ نفر تحت معاینه قرار گرفته اند که این تعداد ۱۶ نفر دارای بیماری جسمی سکته مغزی، ۱۷ نفر سالم، هفت نفر اعتیاد و تعداد ۱۳۸ نفر نیز از طریق معرفی نهادهای مربوطه بوده اند.