به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی هیأت فوتبال استان تهران، میرشاد ماجدی، رییس هیأت فوتبال استان تهران در آستانه برگزاری یکصد و سومین شهرآورد پایتخت، اطلاعیه ای به شرح ذیل صادر کرد:

هیأت فوتبال استان تهران به عنوان یکی از متولیان اصلی برگزاری این رقابت، همچون سنوات گذشته آمادگی کامل خود برای انجام این بازی را اعلام می‌دارد. لذا همه عوامل اجرایی و مسوولان برگزاری هیأت فوتبال استان تهران ضمن توجیه کامل نسبت به حساسیت‌های حاکم بر این دیدار، ساعت‌ها پیش از شروع بازی دو تیم پر طرفدار پایتخت در ورزشگاه آزادی تهران حضور خواهند یافت و مقدمات برگزاری این تقابل را برای دو باشگاه استقلال، پرسپولیس و تماشاگران پرشور فوتبال ایران فراهم خواهند کرد.

ضمن توفیق روز افزون برای مسؤولان، مربیان و بازیکنان دو باشگاه قدیمی و ریشه دار فوتبال ایران تاکید می‌دارد که دوری از تنش‌ها و حواشی به برگزاری هرچه بهتر این دیدار مهم کمک قابل توجهی می‌کند و انتظار است متولیان دو باشگاه همچون همیشه کمال همکاری را با عوامل برگزاری این بازی داشته باشند.

همچنین از هواداران خونگرم دو باشگاه استقلال و پرسپولیس درخواست می‌شود در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ با دوری از رفتارهایی که موجب برهم خوردن نظم و انضباط این بازی می‌شود، همچون همیشه که یار و یاور برگزار کنندگان فوتبال ایران بوده‌اند، چهارشنبه شبی خاطره انگیز را رقم زده و ضمن کمک به برگزاری بی نقص این بازی، تنها به تشویق تیم‌های محبوب خود بپردازند.