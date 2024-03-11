واحدهای قنادی و خشکبار ملزم به نصب برچسب قیمت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زرین‌گل از ارسال نامه‌ای برای نظارت اتاق اصناف بر واحدهای صنفی قنادی و خشکبار خبر داد و گفت: قنادی‌ها موظف به رعایت قیمت ابلاغی اتحادیه‌ها هستند و شهروندان نیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران‌فروشی مراتب را به اتحادیه صنف قنادان و یا سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

وی افزود: در آستانه خریدهای نوروزی و به تبع آن افزایش تقاضای عمومی برای خرید انواع شیرینی و خشکبار توسط عموم مصرف کنندگان، سازمان حمایت طی نامه‌ای خطاب به رئیس اتاق اصناف ایران خواستار نظارت ویژه بر فعالیت واحدهای صنفی قنادی و خشکبار شد.

به گفته این مقام مسؤول واحدهای مجاز عرضه کننده شیرینی، آجیل و خشکبار موظف به ارائه صورتحساب معتبر هستند. همچنین تمامی قنادی‌ها و فروشندگان خشکبار و آجیل ملزم به رعایت سود تعیین شده بوده و باید نسبت به نصب برچسب قیمت اقدام کنند.

زرین گل در این نامه خطاب به اتاق اصناف ایران اعلام کرده که برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و لزوم نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای توزیعی جهت جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان، ضرورت دارد نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی شیرینی فروشی، آجیل و خشکبار در دستور کار اتاق‌های اصناف سراسر کشور قرار گرفته و ضمن کنترل وزن جعبه‌های شیرینی و رعایت قیمت‌های ابلاغی اتحادیه‌ها از تخلفات ناشی از کم فروشی و گران‌فروشی در واحدهای صنفی جلوگیری و نتیجه اهم اقدامات به این سازمان منعکس شود.