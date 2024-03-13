هندسه دربی ۱۰۳ روی کاکُل جنگجویان میانی

به گزارش خبرنگار مهر، دربی ۱۰۳ پایتخت در بیستمین هفته فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور بین استقلال و پرسپولیس در حالی برگزار میشود که نگاهی اجمالی به آمار هر یک از بازیکنان نشان میدهد نقش پررنگ هافبکها در امر گلسازی و گلزنی ویژه بوده است.
میانه میدان این هماورد بازیکنانی را فرا میخواند که در فصل بیست و سوم توانستهاند بار زیادی از تاکتیکهای فنی کادر فنی خود را به دوش بکشند.
گلادیاتورهای مهندس در استقلال
مهدی مهدی پور، آرش رضاوند، ابوالفضل جلالی برای استقلال و امید عالیشاه، مهدی ترابی، سروش رفیعی و مسعود ریگی از پرسپولیس عملکردی ایده آل به عنوان هافبکهای منسجم تیمهای خود داشتهاند. مهدی پور بهترین گل ساز استقلال در حالی پس از دو سوم رقابتهای فصل جاری لیگ برتر شده که در نبردهای رو در رو با بازیکنان حریف نیز آماری مطلوب برای گلزنی دارد.
همچنین آرش رضاوند نیز یکی از بازیکنان مورد بوده است. خط میانی استقلال بر خلاف خط دفاعی تقریبا ثبات داشته است. هافبکهای استقلال از ۲۷ گل زده تأثیر نزدیک به ۸۲ درصدی داشتهاند. این در حالی است که کوین یامگا تأثیرگذارترین هافبک خارجی استقلال به دلیل آسیب دیدگی جدی از ناحیه چشم دیگر برای این تیم بازی نمیکند اما آبیپوشان همچنان یکی از برترین تیمها در میانه میدان بودهاند.
استقلال نه تنها طراحهای خوبی در میانه میدان دارند بلکه بازیکنانی همچون روزبه چشمی و زبیر نیک نفس توانسته اند بازی حریفان را تخریب کرده و در هنگام دفاع نیز به خط دفاعی سه نفره این تیم کمک کنند.
طراحان سرعتی پرسپولیس
میانه میدان پرسپولیس شرایط نسبتا مشابه با استقلال دارد. آنها خیلی سخت توپ لو میدهند و خیلی سریع بازیسازی میکنند. مسعود ریگی که از زمان رفتن میلاد سرلک نبض تپنده بازیهای پرسپولیس شده است همراه با سروش رفیعی قدرت انتقال توپ این تیم از دفاع به حمله را افزایش داده است. ارسالهایی که در پاسهای کوتاه به مهدی ترابی و سعید صادقی و گاهی هم امید عالیشاه میرسد تا آنها با سرعت بالای خود خلق موقعیت کنند.
پرسپولیس حالا با حضور اوستون ارونوف به عنوان مهاجم میتوانند از قدرت بالای امید عالیشاه در خط میانی نیز بهره ببرند تا کار برای همتایان آنها در استقلال سختتر از همیشه باشد. امید عالیشاه به عنوان بهترین پاسور پرسپولیس با سابقهای درخشان در دربیها که تا کنون هرگز نباخته است به عنوان مهمترین بازیکن در ترکیب احتمالی اولیه تیمش حضور خواهد داشت تا تأثیر مثبت روی روحیه هم تیمیهایش بگذارد.
تفاوت دوران یک تیم سرخ
تغییر سرمربی پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی با جذب بازیکنانی همچون اوستون ارونوف، عبدالکریم حسن، ابوالفضل بابایی و عیسی آل کثیر باعث تغییر مکان بعضی از بازیکنان شد تا اوسمار ویه را با دیدگاهی تهاجمیتر نسبت به دوران مربیگری یحیی گل محمدی تیمش را روانه میدان کند. شیوه تاکتیکی پرسپولیس در دور برگشت به بازیکنان خط میانی اجازه آزادی عمل بیشتری در تغییر پست داد تا رفیعی فضای بیشتری در میانه میدان پرسپولیس داشته باشد و عالیشاه نیز بتواند در دو دیدار اخیر به کمک مهاجمان پرسپولیس بیاید.
حالا باید دید آیا جواد نکونام که سعی داشته قدرت تدافعی تیمش را در حد مطلوب نگه دارد آیا در جنگ بین بازیکنان خط میانی میتواند سپر مناسب برای کاهش فشار روی مدافعان آبی پوش ایجاد کند یا دیدگاههای تهاجمی ویه را باعث عبور توپ از خط میانی استقلال و رسیدن به گل سرخپوشان در دربی ۱۰۳ پایتخت خواهد شد.
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