معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه منصوب و معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه طی حکمی سرهنگ جلال پشوتن به عنوان معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه منصوب و در مراسمی با حضور سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه معارفه شد.

در این مراسم از زحمات سرهنگ محمدرضا یاری معاون سابق اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه تجلیل شد و همچنین وی با اشاره به حضور ۲۷ ماهه خود در معاونت اجتماعی، اظهار کرد: در این مدت موفق‌های خوبی به دست آمد که بخش اعظمی از آنها به خاطر تلاش‌ها و زحمات همکارانمان در این مجموعه بود.

سرهنگ یاری ادامه داد: امروز معاونت اجتماعی با بهره گیری از نیروهای توانمند و متخصص در حوزه‌های مختلف نظیر اطلاع رسانی، مشاوره، آموزش، برآورد اجتماعی و … حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و توانسته وجهه انتظامی را در جامعه ارتقا ببخشد.

وی در پایان با ابراز خرسندی از انتصاب سرهنگ پشوتن به عنوان معاون اجتماعی، وی را از مدیران توانمند و با اخلاق انتظامی استان دانست و برای او آرزوی موفقیت کرد.