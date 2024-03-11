کاهش نیم ساعتی فعالیت کارکنان ادارات کردستان در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان با صدور اطلاعیهای، ساعت شروع به کار دستگاههای اجرایی استان، در ماه مبارک رمضان را اعلام کرد.
متن اطلاعیه بدین شرح است:
مدیران و رؤسای محترم دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، شرکتها و بانکهای استان
سلام علیکم؛
با احترام، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به منظور رفاه حال روزهداران عزیز، با استناد به تصویبنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ هیأت محترم وزیران به آگاهی میرساند، ساعت آغاز به کار کلیه دستگاههای اجرایی سطح استان (به استثنا واحدهای عملیاتی خدماترسان، آموزشی، بهداشتی و درمانی، کارکنان شیفتی و …) از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تا پایان ماه مبارک رمضان، ۸ صبح و پایان آن مطابق قوانین و مقررات مربوطه است.
