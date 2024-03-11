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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۲۱

اظهارات رییس مرکز ملی فضای مجازی در همایش «استعمار سایبری»

اظهارات رییس مرکز ملی فضای مجازی در همایش «استعمار سایبری»

رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در تلاش هستیم به سمت آن فضای مجازی که مقام معظم رهبری تبیین کردند پیش برویم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به برگزاری همایشی با عنوان «استعمار سایبری» در صفحه خود در ویراستی نوشته است: با وجود اینکه مرکز ملی فضای مجازی به همایش «استعمار سایبری» دعوت نبوده است اما آقامیری رییس مرکز ملی فضای مجازی برای خداقوت منتقدان به صورت سرزده در این همایش شرکت کرد.

اظهارات رییس مرکز ملی فضای مجازی در همایش «استعمار سایبری»

محمدامین آقامیری رییس مرکز ملی فضای مجازی در این همایش گفت: حتما نکات و دغدغه هایی که مطرح می شود به ما کمک می کند مسیر را با عقل جمعی طی کنیم.

آقامیری افزود: بحمدالله همه امروز یک طرف داستان هستیم و همه با هم در تلاش هستیم به سمت آن فضای مجازی طرازی که مقام معظم رهبری تبیین کردند، پیش برویم و آن مسیری که بهتر و سریعتر می تواند ما را به آن نقطه برساند را انتخاب کنیم.

وی تاکید کرد: باید به این دغدغه ها توجه کنیم تا اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و قوانین و مقررات را در چارچوب آن بتوانیم هر چه سریعتر در فضای مجازی انجام دهیم.

کد مطلب 6052721

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