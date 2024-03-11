به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصد و سی‌ و پنجمین شماره هفته‌نامه‌ خط حزب‌الله، با عنوان «فرصت تحول دل‌ها»‌ منتشر شد.

یادداشت هفته این شماره خط حزب‌الله به‌مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، با عنوان «فرصت تحول دل‌ها»‌ مروری بر فضایل ماه رمضان و توصیه‌های رهبر انقلاب برای بهره‌برداری بهتر از این ظرفیت عظیم معنوی، داشته است.

«توانا و قدرتمند برای ایران عزیز»‌ عنوان گزارش‌هفته این شماره خط حزب‌الله است که رشد بنگاه‌های تولیدی و نقش آن در ارتقای جایگاه اقتصادی ایران را بررسی‌کرده است.

این شماره‌ هفته‌نامه خط‌ حزب‌الله به روح مطهر کودک شهید فلسطینی "یزن الکفارنه" که بر اثر سوءتغذیه ناشی از محاصره اقتصادی رژیم صهیونیستی علیه غزه، جان باخت، تقدیم می‌شود.