به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن مراسم چهارشنبه‌سوری اظهار کرد: یکی از وظایفی که برعهده پلیس قرار دارد تأمین نظم، امنیت و ایمنی مردم است و در این راستا پلیس به وظایف خود در چهارشنبه‌سوری عمل می‌کند.

وی افزود: پلیس به هیچ‌وجه مخالف نشاط، شادابی و شادی مردم نیست و همواره در رویدادهای مختلف در کنار مردم قرار دارد اما مخالف ایجاد ناامنی، بی‌نظمی و برهم خوردن سلامت و امنیت مردم است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: مراسم چهارشنبه‌سوری به معنای نحوه برگزاری امروزی با انفجار مواد محترقه همراه است که آسیب‌هایی را به دنبال دارد و سابقه نشان داده که مصدومیت‌ها و قطع عضوهایی رخ داده و خانواده‌های زیادی تحت تأثیر این رویداد قرار گرفته‌اند که عواقب آن جبران‌ناپذیر بوده است.

وی با اشاره به کودکان، نوجوانان و جوانان بیشتر برگزار کننده رویداد چهارشنبه‌سوری هستند، بیان کرد: خانواده‌ها به صورت ویژه بر رفتار فرزندان خود نظارت داشته باشند تا در آستانه سال جدید با مشکل جدی مواجه نشوند.

رئیس پلیس استان کرمانشاه افزود: خانواده‌ها حدالامکان از مواد محترقه بی‌خطر و ایمن استفاده کنند و از تهیه و نگهداری مواد محترقه دست‌ساز، پرخطر و دارای قدرت انفجار زیاد خودداری کنند و چناچه مواردی از فروش مواد محترقه پرخطر را مشاهده می‌کنند آن را به سامانه ۱۱۰ پلیس گزارش کنند.

سردار حاجیان با اشاره به کشفیات مواد محترقه پلیس استان کرمانشاه در روزهای گذشته، گفت: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار انواع محترقه در استان توسط پلیس کشف و ضبط شده که بیش از ۱۱۶ هزار عدد آن مواد پرخطر بوده و همچنین ۵۰ کیلوگرم مواد اولیه ساخت مواد محترقه نیز کشف شده و در مجموع ۲۰ نفر در این راستا دستگیر شده‌اند.

وی هشدار داد: چنانچه موتورسواران و رانندگان وسیله نقلیه اقدام به پرتاب مواد محترقه در معابر و خیابان‌های شهر کنند توسط نیروهای پلیس دستگیر و تحویل مقام قضائی خواهند شد و وسیله نقلیه آنان نیز تا پایان تعطیلات نوروزی توقیف می‌شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه مأموران انتظامی در آماده‌باش قرار دارند، افزود: پلیس در چهارشنبه پایان سال معروف به چهارشنبه‌سوری حضور جدی خواهد داشت و محدودیت‌های ترافیکی و انتظامی خاص خود را اجرا می‌کند.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مرکز فوریت‌های پلیس آماده دریافت گزارش‌ها و رصد فضای شهری خواهد بود و پلیس نیز به صورت محله‌محور برای امنیت و سلامت مردم حضور خواهد داشت.