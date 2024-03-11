اجرای موسیقی در تنگستان بدون مجوز شورای فرهنگ عمومی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده دوشنبه شب در نشست شورای اداری تنگستان عنوان داشت: در انتخابات با زحمات و تلاش‌های همه دست اندر کاران برگزاری انتخابات در هر چهار راهبردی که مقام معظم رهبری اشاره داشتند به احسن الوجود آنچه مطلوب بود انجام شد.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: مشارکت عمومی حضور در انتخابات در کشور بالای ۵۰ درصد بوده و در تنگستان بالا ۶۷ درصد در انتخابات مشارکت داشتند که تعهد و مسؤولیت همه ما را در خدمت به مردم بیشتر می‌کند لذا از زحمات همه دست اندر کاران فرماندار، اعضای شوری تأمین و همه ادارات در تحقق حضور و مشارکت ۶۷ درصدی مردم تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی یاد آور شد: این حضور مردم یعنی شعور مردم، شعور اجتماعی و انقلابی مردم در همین انتخابات‌ها و راهپیمایی‌ها است و گاهی هم دل زدگی مردم مشاهده می‌شود که به خاطر عدم پایبندی برخی مسؤولان به آرمان‌ها و ارزشهای انقلاب است.

پهلوزاده اضافه کرد: باید تلاش همه ما این باشد که روز به روز عدم حضور را کم کنیم و بتوانیم این حضور مردم در صحنه‌های آینده و دفاع از اسلام و انقلاب را باشکوه‌تر کنیم.

امام جمعه اهرم خاطرنشان کرد: ماه مبارک رمضان نزول وحی و ماه نازل شدن قرآن برای انسانی که اشرف مخلوقات است، لذا هر اندازه ما متوصل کنیم به این منزول و به این نازل شده قرآن و کلام وحی همان اندازه و درصد اتصال ما به خدا است و باید تلاش کنیم در این ماه مبارک خود را مأنوس و متصل به انوار الهی قرآن کنیم.

وی بیان کرد: احترام ماه مبارک رمضان در سال گذشته در بعضی ادارات حرمت ماه مبارک رمضان صورت نمی‌گرفت نیاز است در این ماه سرکشی لازم از ادارات انجام شود.

پهلو زاده اضافه کرد: تقارن ماه مبارک رمضان و شهادت مولا امیرالمومنین و عید سعید و اجرای موسیقی در بعضی جاها عمومی که مردم رفت و آمد می‌کنند این مد نظر قرار گرفته شود هم نیروی انتظامی و مجموعه‌هایی که مسؤول هستند دقت لازم داشته باشند.

امام جمعه اهرم ادامه داد: اجرای موسیقی در تنگستان بدون اجازه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ممنوع است.