به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی شکیبایی از آغاز توزیع ۲ هزار و ۲۰۰ بسته معیشتی توسط بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خراسان شمالی خبر داد.
وی اظهار کرد: این بستههای معیشتی شامل یازده قلم کالا هر یک به ارزش هفت میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خراسان شمالی بیان کرد: این بستهها با محوریت مساجد بین نیازمندان توسط گروههای مردمی و جهادی توزیع میشود.
شکیبایی بیان کرد: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خراسان شمالی آبان ماه سال جاری نیز ۱۷۰ دستگاه بخاری گازی به ارزش سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بین اقشار کم برخوردار توزیع کرد.
وی خاطر نشان کرد: این نهاد متناسب با توان خود برای رفع محرومیت وارد میدان شده و همواره شناسایی خانوارهای نیازمند و کمک رسانی به آنها را در دستورکار دارد.
